¿Abuso en TV Azteca? Las fuertes acusaciones de José Ramón Fernández contra David Faitelson en su nuevo libro

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Fútbol
/ 24 abril 2026
    ¿Abuso en TV Azteca? Las fuertes acusaciones de José Ramón Fernández contra David Faitelson en su nuevo libro
    José Ramón Fernández realizó un grave señalamiento contra David Faitelson en su libro El Protagonista, donde relata un presunto episodio ocurrido en TV Azteca. FOTO: MARCA

El periodista de ESPN hizo un grave señalamiento contra su excompañero, ahora de Televisa, en su nuevo libro, donde relata un presunto episodio ocurrido en las oficinas de TV Azteca

La tensión entre José Ramón Fernández y David Faitelson sumó un nuevo capítulo luego de que saliera a la luz un grave señalamiento incluido en el libro El Protagonista, obra autobiográfica en la que el histórico periodista deportivo acusa a su excompañero de un presunto abuso contra una mujer durante su etapa en TV Azteca.

El episodio aparece en las páginas 331 y 332 del libro, donde Fernández relata un supuesto incidente ocurrido alrededor del año 2000, cuando en TV Azteca se realizaba el programa La Polaka, una producción que utilizaba peluches para representar a personajes de la política, el espectáculo y el deporte.

En ese contexto, José Ramón señala que algunos testigos le contaron que una mujer que trabajaba en el grupo de realizadores solía subirse a las mesas y bailar en momentos de relajación dentro de la oficina.

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Según el relato del periodista, en una de esas ocasiones Faitelson habría “tocado de manera inapropiada” a la compañera, acusación que el propio Fernández presenta como un hecho que le fue narrado por personas presentes en el lugar.

El exconductor de Los Protagonistas también afirma en su libro que, tiempo después, recibió en su domicilio un sobre anónimo con dos fotografías del presunto momento.

Según el texto citado por medios nacionales, una de las imágenes era borrosa y tomada de lejos, mientras que la segunda, de acuerdo con Fernández, mostraría con mayor claridad lo ocurrido. El periodista aseguró que no hará públicas esas imágenes.

La acusación vuelve a colocar bajo los reflectores la fracturada relación entre José Ramón Fernández y David Faitelson, quienes durante años trabajaron juntos en TV Azteca y después coincidieron en ESPN.

Sin embargo, su relación se rompió públicamente tras la salida de Faitelson de ESPN y su llegada a Televisa, movimiento que Joserra ha criticado en distintas ocasiones.

El señalamiento también aparece en medio de una disputa que ya venía escalando desde 2025, cuando Faitelson habló públicamente sobre presuntos episodios de maltrato emocional durante su etapa junto a Fernández y defendió su reputación tras varios intercambios mediáticos entre ambos.

Hasta el momento, David Faitelson no ha emitido una postura pública sobre esta acusación específica incluida en El Protagonista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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