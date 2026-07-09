¿Adiós al Banorte? La sorpresiva petición de Cruz Azul para volver al Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul volvió a mover el tablero de la Liga MX a unos días del Apertura 2026. La Máquina solicitó oficialmente cambiar su sede como local al Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que el regreso al histórico Estadio Azul está cerca, aunque todavía necesita el visto bueno del organismo. La Liga MX recibió la petición del actual campeón del futbol mexicano para disputar en la colonia Nochebuena sus partidos de local. Sin embargo, el cambio no es automático: el inmueble deberá cumplir con el Reglamento de Competencia, incluida la revisión del terreno de juego y otros requisitos antes de recibir la autorización definitiva.

El movimiento llega después de meses de incertidumbre. En el Clausura 2026, Cruz Azul repartió su localía entre distintos escenarios: jugó parte del semestre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, volvió al Estadio Banorte y también utilizó el Ciudad de los Deportes para la Final de Ida ante Pumas, una noche simbólica para su afición. La razón de fondo estaría en las condiciones con el Estadio Banorte, antes Azteca. Aunque el equipo tenía contemplado iniciar ahí el Apertura 2026, las diferencias con la administración empujaron a la directiva celeste a buscar una alternativa en la capital. En La Noria buscan evitar otro torneo de viajes. De aprobarse la solicitud, Cruz Azul estrenaría casa el martes 21 de julio ante Puebla, en la Jornada 2.

Antes, el campeón debutará como visitante contra Atlético de San Luis el viernes 17 de julio, con la misión de defender la décima estrella y pelear por el primer bicampeonato de su historia en torneos cortos. El regreso al Estadio Ciudad de los Deportes tendría impacto emocional y comercial. Para la afición cementera no es cualquier sede: ahí La Máquina construyó parte de su identidad moderna y la cercanía con la tribuna suele presionar al rival. Ahora la decisión final está en manos de la Liga MX. Mientras se revisa la cancha, Cruz Azul espera transformar la incertidumbre en ventaja: volver a una casa conocida, competir como campeón y arrancar el Apertura 2026 con el respaldo de su afición en CDMX.

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