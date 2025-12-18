AEK Atenas remonta con Orbelín Pineda y AZ Alkmaar clasifica con Mateo Chávez

La sexta jornada de la UEFA Conference League dejó actividad relevante para futbolistas mexicanos en distintos frentes del torneo. En Atenas, Orbelín Pineda fue parte de un partido que se resolvió hasta el último instante, mientras que en Países Bajos, Mateo Chávez tuvo participación en un encuentro que terminó sin goles pero con efectos directos en la clasificación.

En el OPAP Arena, el AEK Atenas recibió al U Craiova en un duelo que comenzó cuesta arriba para el conjunto griego. Durante el primer tiempo, el equipo rumano logró imponer condiciones en varios tramos del juego, con mayor control del balón y aproximaciones constantes al área local. Esa dinámica se reflejó en el marcador al minuto 28, cuando Ștefan Baiaram aprovechó un espacio por el costado derecho y sacó un disparo que superó al guardameta para abrir el marcador.

TE PUEDE INTERESAR: Rams vs Seahawks: el pick apunta a bajas de 44 en un duelo defensivo

El gol no modificó el desarrollo inmediato del partido. U Craiova mantuvo su plan, cerró líneas y llevó el encuentro a una disputa intensa en medio campo. Antes del descanso, AEK Atenas intentó ajustar con salidas por las bandas y pases interiores, con Orbelín Pineda participando en la circulación, aunque sin generar opciones claras de gol.