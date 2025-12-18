AEK Atenas remonta con Orbelín Pineda y AZ Alkmaar clasifica con Mateo Chávez
La Jornada 6 de la UEFA Conference League dejó protagonismo mexicano en dos escenarios distintos
La sexta jornada de la UEFA Conference League dejó actividad relevante para futbolistas mexicanos en distintos frentes del torneo. En Atenas, Orbelín Pineda fue parte de un partido que se resolvió hasta el último instante, mientras que en Países Bajos, Mateo Chávez tuvo participación en un encuentro que terminó sin goles pero con efectos directos en la clasificación.
En el OPAP Arena, el AEK Atenas recibió al U Craiova en un duelo que comenzó cuesta arriba para el conjunto griego. Durante el primer tiempo, el equipo rumano logró imponer condiciones en varios tramos del juego, con mayor control del balón y aproximaciones constantes al área local. Esa dinámica se reflejó en el marcador al minuto 28, cuando Ștefan Baiaram aprovechó un espacio por el costado derecho y sacó un disparo que superó al guardameta para abrir el marcador.
El gol no modificó el desarrollo inmediato del partido. U Craiova mantuvo su plan, cerró líneas y llevó el encuentro a una disputa intensa en medio campo. Antes del descanso, AEK Atenas intentó ajustar con salidas por las bandas y pases interiores, con Orbelín Pineda participando en la circulación, aunque sin generar opciones claras de gol.
El panorama se complicó aún más para los locales apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 53, Alexandru Cicâldău aprovechó una desconcentración defensiva y marcó el segundo tanto visitante. El silencio en las tribunas contrastó con la reacción inmediata del equipo griego, que encontró el descuento seis minutos después en un tiro de esquina rematado por Domagoj Vida.
A partir de ese momento, AEK Atenas adelantó líneas y asumió riesgos. El balón pasó con mayor frecuencia por los costados y se incrementaron los centros al área, aunque el arquero Pavlo Isenko sostuvo la ventaja rumana durante varios minutos. Cuando el tiempo regular se agotaba, el ingreso de Dereck Kutesa resultó determinante. El suizo igualó el marcador al minuto 90+8 con un remate cruzado.
La remontada se completó en la última jugada del partido. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló penal por una falta dentro del área. Luka Jovic tomó el cobro y convirtió el 3-2 definitivo, sellando una victoria que mantiene al AEK Atenas con opciones en el torneo. Orbelín Pineda completó el encuentro con participación constante en el armado ofensivo.
CHÁVEZ SUMA MINUTOS COMO TITULAR
En paralelo, el partido entre AZ Alkmaar y Jagiellonia Białystok concluyó sin anotaciones, resultado que aseguró el pase de ambos clubes al Playoff. En ese compromiso, Mateo Chávez fue titular con el conjunto neerlandés. El lateral mexicano tuvo una primera mitad centrada en labores defensivas, con cierres oportunos y apoyo en la salida del balón.
El encuentro estuvo marcado por interrupciones, revisiones arbitrales y pocas opciones claras. En el complemento, una tarjeta roja mostrada a Afimico Pululu fue anulada tras consulta en el videoarbitraje. Mateo Chávez salió de cambio al minuto 68, luego de cumplir con su función en el esquema del AZ Alkmaar, que cerró la fase con 10 puntos, uno más que Jagiellonia Białystok.
Así, la jornada dejó distintos escenarios para los mexicanos en Europa: un triunfo agónico en Grecia con Orbelín Pineda como protagonista y una clasificación asegurada en Países Bajos con Mateo Chávez sumando minutos como titular.