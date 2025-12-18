AEK Atenas remonta con Orbelín Pineda y AZ Alkmaar clasifica con Mateo Chávez

Fútbol
/ 18 diciembre 2025
    AEK Atenas remonta con Orbelín Pineda y AZ Alkmaar clasifica con Mateo Chávez
    Orbelín Pineda participó en el triunfo del AEK Atenas, que resolvió el partido en los últimos minutos en el OPAP Arena. FOTO: EFE

La Jornada 6 de la UEFA Conference League dejó protagonismo mexicano en dos escenarios distintos

La sexta jornada de la UEFA Conference League dejó actividad relevante para futbolistas mexicanos en distintos frentes del torneo. En Atenas, Orbelín Pineda fue parte de un partido que se resolvió hasta el último instante, mientras que en Países Bajos, Mateo Chávez tuvo participación en un encuentro que terminó sin goles pero con efectos directos en la clasificación.

En el OPAP Arena, el AEK Atenas recibió al U Craiova en un duelo que comenzó cuesta arriba para el conjunto griego. Durante el primer tiempo, el equipo rumano logró imponer condiciones en varios tramos del juego, con mayor control del balón y aproximaciones constantes al área local. Esa dinámica se reflejó en el marcador al minuto 28, cuando Ștefan Baiaram aprovechó un espacio por el costado derecho y sacó un disparo que superó al guardameta para abrir el marcador.

TE PUEDE INTERESAR: Rams vs Seahawks: el pick apunta a bajas de 44 en un duelo defensivo

El gol no modificó el desarrollo inmediato del partido. U Craiova mantuvo su plan, cerró líneas y llevó el encuentro a una disputa intensa en medio campo. Antes del descanso, AEK Atenas intentó ajustar con salidas por las bandas y pases interiores, con Orbelín Pineda participando en la circulación, aunque sin generar opciones claras de gol.

El panorama se complicó aún más para los locales apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 53, Alexandru Cicâldău aprovechó una desconcentración defensiva y marcó el segundo tanto visitante. El silencio en las tribunas contrastó con la reacción inmediata del equipo griego, que encontró el descuento seis minutos después en un tiro de esquina rematado por Domagoj Vida.

A partir de ese momento, AEK Atenas adelantó líneas y asumió riesgos. El balón pasó con mayor frecuencia por los costados y se incrementaron los centros al área, aunque el arquero Pavlo Isenko sostuvo la ventaja rumana durante varios minutos. Cuando el tiempo regular se agotaba, el ingreso de Dereck Kutesa resultó determinante. El suizo igualó el marcador al minuto 90+8 con un remate cruzado.

La remontada se completó en la última jugada del partido. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló penal por una falta dentro del área. Luka Jovic tomó el cobro y convirtió el 3-2 definitivo, sellando una victoria que mantiene al AEK Atenas con opciones en el torneo. Orbelín Pineda completó el encuentro con participación constante en el armado ofensivo.

CHÁVEZ SUMA MINUTOS COMO TITULAR

En paralelo, el partido entre AZ Alkmaar y Jagiellonia Białystok concluyó sin anotaciones, resultado que aseguró el pase de ambos clubes al Playoff. En ese compromiso, Mateo Chávez fue titular con el conjunto neerlandés. El lateral mexicano tuvo una primera mitad centrada en labores defensivas, con cierres oportunos y apoyo en la salida del balón.

El encuentro estuvo marcado por interrupciones, revisiones arbitrales y pocas opciones claras. En el complemento, una tarjeta roja mostrada a Afimico Pululu fue anulada tras consulta en el videoarbitraje. Mateo Chávez salió de cambio al minuto 68, luego de cumplir con su función en el esquema del AZ Alkmaar, que cerró la fase con 10 puntos, uno más que Jagiellonia Białystok.

Así, la jornada dejó distintos escenarios para los mexicanos en Europa: un triunfo agónico en Grecia con Orbelín Pineda como protagonista y una clasificación asegurada en Países Bajos con Mateo Chávez sumando minutos como titular.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Atenas

Personajes


Orbelín Pineda

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1