Orbelín Pineda anota y el AEK de Atenas firma goleada ante Panetolikos

El AEK de Atenas tuvo una tarde redonda al imponerse con autoridad 5-0 al Panetolikos, en un partido en el que Orbelín Pineda volvió a ser protagonista.

El mediocampista mexicano abrió el camino del triunfo con una anotación en la primera mitad, confirmando su buen momento futbolístico en el balompié griego.

Pineda apareció al minuto 26, cuando aprovechó un balón dentro del área para definir con precisión y vencer al arquero rival.

Su gol no solo encaminó la goleada, sino que reflejó el dominio absoluto del AEK, que controló el ritmo del encuentro desde los primeros minutos.