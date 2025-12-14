Orbelín Pineda anota y el AEK de Atenas firma goleada ante Panetolikos

Fútbol
/ 14 diciembre 2025
    Orbelín Pineda anota y el AEK de Atenas firma goleada ante Panetolikos
    Orbelín Pineda celebra su anotación en la goleada del AEK de Atenas ante el Panetolikos, en una jornada redonda para el mediocampista mexicano en la Superliga de Grecia. FOTO: ESPECIAL

El mexicano Orbelín Pineda se hizo presente en el marcador durante la contundente victoria del AEK de Atenas sobre el Panetolikos, resultado que mantiene al club en la pelea por los primeros puestos de la Superliga de Grecia

El AEK de Atenas tuvo una tarde redonda al imponerse con autoridad 5-0 al Panetolikos, en un partido en el que Orbelín Pineda volvió a ser protagonista.

El mediocampista mexicano abrió el camino del triunfo con una anotación en la primera mitad, confirmando su buen momento futbolístico en el balompié griego.

Pineda apareció al minuto 26, cuando aprovechó un balón dentro del área para definir con precisión y vencer al arquero rival.

TE PUEDE INTERESAR: Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther

Su gol no solo encaminó la goleada, sino que reflejó el dominio absoluto del AEK, que controló el ritmo del encuentro desde los primeros minutos.

Tras la anotación del mexicano, el conjunto ateniense no bajó la intensidad.

João Mário amplió la ventaja antes del descanso, mientras que en la segunda parte Robert Ljubicic, con un doblete, y Konstantinos Chrisopoulos terminaron por sellar un marcador contundente ante un Panetolikos que poco pudo hacer para frenar el vendaval ofensivo.

El AEK mostró solidez en todas sus líneas, con posesión, presión alta y eficacia frente al arco, características que lo han mantenido como uno de los equipos más competitivos de la temporada en la Superliga de Grecia.

Con este tanto, Orbelín Pineda continúa sumando números importantes en la campaña, consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes del AEK.

Su aporte ofensivo, tanto en goles como en asistencias, ha sido determinante para que el equipo se mantenga en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El buen rendimiento del mexicano refuerza su papel como referente del club y confirma su regularidad en el futbol europeo, en una temporada en la que el AEK de Atenas busca competir seriamente por el título y cerrar el año con aspiraciones intactas.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Atenas

Personajes


Orbelín Pineda

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Jean Louis abre su cocina doméstica para compartir una de sus recetas más célebres.

Jean Louis Cottin, el chef internacional que cautivó los paladares de Saltillo

Luisa y Juan Carlos proponen, se divierten y hacen de la cocina un auténtico lugar de creación.

Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra: el arte de cocinar (y debatir) en pareja
Pedro es un aventurero de la cocina.

Pedro Moeller: el aventurero de la cocina desértica saltillense
Analistas consideran difícil que la situación cambie de manera drástica el próximo año.

Pemex arranca sexenio con la peor caída de inversión en décadas
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos
Mayra impregna a su equipo con su liderazgo, amor y respeto por la cocina.

Mayra Arenas: las voces, sabores y caminos que moldearon su cocina
Círculo de Oro reúne a perfiles que aman cocinar y comparten sus creaciones.

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

Madre e hijo conjugan sabores de Italia y México en la cocina de su hogar.

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe: la calidez del sazón