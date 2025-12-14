Orbelín Pineda anota y el AEK de Atenas firma goleada ante Panetolikos
El mexicano Orbelín Pineda se hizo presente en el marcador durante la contundente victoria del AEK de Atenas sobre el Panetolikos, resultado que mantiene al club en la pelea por los primeros puestos de la Superliga de Grecia
El AEK de Atenas tuvo una tarde redonda al imponerse con autoridad 5-0 al Panetolikos, en un partido en el que Orbelín Pineda volvió a ser protagonista.
El mediocampista mexicano abrió el camino del triunfo con una anotación en la primera mitad, confirmando su buen momento futbolístico en el balompié griego.
Pineda apareció al minuto 26, cuando aprovechó un balón dentro del área para definir con precisión y vencer al arquero rival.
Su gol no solo encaminó la goleada, sino que reflejó el dominio absoluto del AEK, que controló el ritmo del encuentro desde los primeros minutos.
Tras la anotación del mexicano, el conjunto ateniense no bajó la intensidad.
João Mário amplió la ventaja antes del descanso, mientras que en la segunda parte Robert Ljubicic, con un doblete, y Konstantinos Chrisopoulos terminaron por sellar un marcador contundente ante un Panetolikos que poco pudo hacer para frenar el vendaval ofensivo.
El AEK mostró solidez en todas sus líneas, con posesión, presión alta y eficacia frente al arco, características que lo han mantenido como uno de los equipos más competitivos de la temporada en la Superliga de Grecia.
Con este tanto, Orbelín Pineda continúa sumando números importantes en la campaña, consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes del AEK.
Su aporte ofensivo, tanto en goles como en asistencias, ha sido determinante para que el equipo se mantenga en la pelea por los primeros lugares del campeonato.
El buen rendimiento del mexicano refuerza su papel como referente del club y confirma su regularidad en el futbol europeo, en una temporada en la que el AEK de Atenas busca competir seriamente por el título y cerrar el año con aspiraciones intactas.