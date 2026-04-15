Alan Pulido fuera de Chivas: Los motivos de su salida oficial del Rebaño en el Clausura 2026

Chivas hizo oficial la salida de Alan Pulido. El Guadalajara anunció este miércoles que terminó de manera anticipada la relación contractual con el delantero mexicano, una decisión tomada de común acuerdo entre ambas partes y con efecto inmediato.

La rescisión del contrato de Alan Pulido con Chivas pone fin a una etapa que desde hace meses lucía desgastada.

El atacante ya no entraba en planes del cuerpo técnico e incluso entrenaba por separado del primer equipo desde finales de 2025, por lo que la ruptura contractual terminó por convertirse en el desenlace natural de una relación que ya estaba rota en lo deportivo.