Alan Pulido fuera de Chivas: Los motivos de su salida oficial del Rebaño en el Clausura 2026
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Guadalajara confirmó este miércoles la rescisión anticipada del contrato de Pulido, quien deja de pertenecer al Rebaño de común acuerdo y con efecto inmediato
Chivas hizo oficial la salida de Alan Pulido. El Guadalajara anunció este miércoles que terminó de manera anticipada la relación contractual con el delantero mexicano, una decisión tomada de común acuerdo entre ambas partes y con efecto inmediato.
La rescisión del contrato de Alan Pulido con Chivas pone fin a una etapa que desde hace meses lucía desgastada.
El atacante ya no entraba en planes del cuerpo técnico e incluso entrenaba por separado del primer equipo desde finales de 2025, por lo que la ruptura contractual terminó por convertirse en el desenlace natural de una relación que ya estaba rota en lo deportivo.
Aunque en el arranque del año se manejaba que el vínculo del delantero todavía se extendía hasta finales de 2026, la directiva rojiblanca optó por cerrar antes el ciclo.
De esta manera, Guadalajara libera una plaza y también da vuelta a una página que generó expectativa por el regreso de Pulido, pero que en su segunda etapa no logró consolidarse como muchos aficionados esperaban.
La salida de Alan Pulido también tiene un peso simbólico dentro de la historia reciente de Chivas. El atacante figura entre los últimos campeones de goleo del club, junto a Omar Bravo y Javier Hernández.
Sin embargo, su presente ya estaba lejos de ese protagonismo y su nombre había ido perdiendo espacio dentro del plantel tapatío.
Con esta decisión, Chivas cierra uno de los expedientes más comentados de su plantel en 2026.