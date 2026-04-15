Alan Pulido fuera de Chivas: Los motivos de su salida oficial del Rebaño en el Clausura 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 15 abril 2026
    Alan Pulido fuera de Chivas: Los motivos de su salida oficial del Rebaño en el Clausura 2026
    Alan Pulido cerró su última etapa con Chivas con 21 partidos disputados y dos goles anotados, números lejanos al impacto que se esperaba en su regreso al Rebaño. FOTO: MEXSPORT

Guadalajara confirmó este miércoles la rescisión anticipada del contrato de Pulido, quien deja de pertenecer al Rebaño de común acuerdo y con efecto inmediato

Chivas hizo oficial la salida de Alan Pulido. El Guadalajara anunció este miércoles que terminó de manera anticipada la relación contractual con el delantero mexicano, una decisión tomada de común acuerdo entre ambas partes y con efecto inmediato.

La rescisión del contrato de Alan Pulido con Chivas pone fin a una etapa que desde hace meses lucía desgastada.

El atacante ya no entraba en planes del cuerpo técnico e incluso entrenaba por separado del primer equipo desde finales de 2025, por lo que la ruptura contractual terminó por convertirse en el desenlace natural de una relación que ya estaba rota en lo deportivo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/asi-quedaron-las-semifinales-de-la-champions-league-2026-cruces-fechas-horario-y-transmision-en-mexico-HG20043361

Aunque en el arranque del año se manejaba que el vínculo del delantero todavía se extendía hasta finales de 2026, la directiva rojiblanca optó por cerrar antes el ciclo.

De esta manera, Guadalajara libera una plaza y también da vuelta a una página que generó expectativa por el regreso de Pulido, pero que en su segunda etapa no logró consolidarse como muchos aficionados esperaban.

La salida de Alan Pulido también tiene un peso simbólico dentro de la historia reciente de Chivas. El atacante figura entre los últimos campeones de goleo del club, junto a Omar Bravo y Javier Hernández.

Sin embargo, su presente ya estaba lejos de ese protagonismo y su nombre había ido perdiendo espacio dentro del plantel tapatío.

Con esta decisión, Chivas cierra uno de los expedientes más comentados de su plantel en 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Guadalajara

Personajes


Alan Pulido

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum impulsa análisis científico sobre el fracking en Coahuila; expertos evaluarán su viabilidad en dos meses.

Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional
Investigador de la UAdeC afirma que el fracking en Texas no afecta a Coahuila gracias a tecnologías modernas y control ambiental.

Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas
El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla”.

Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’
Un reporte atribuido a un periodista especializado describió una intrusión que habría comprometido una firma de ciberseguridad en Monterrey y datos sensibles de sus clientes.

Alerta por presunto hackeo: mencionan a Alsea (Starbucks y Domino’s) entre clientes expuestos
Los padres acudieron rápidamente a la escuela tras escuchar noticias de un ataque armado, mientras la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela.

Un estudiante mata a 9 personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
John Barret (izquierda), próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas junto al secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

EU designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela
¿Trump previene el cáncer con ‘Diet Coke'?

¿Donald Trump previene el cáncer con Coca-Cola Light?