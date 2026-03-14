Alexia Putellas: ¿Nuevo refuerzo de Tigres Femenil? El posible fichaje histórico que llegaría a Monterrey

Un rumor que ha comenzado a tomar fuerza en redes sociales ha sacudido al futbol femenino mexicano: la posibilidad de que la española Alexia Putellas se convierta en refuerzo de Tigres para la Liga MX Femenil.

Diversas publicaciones de aficionados y cuentas dedicadas al seguimiento del equipo felino aseguran que la directiva de Tigres habría iniciado pláticas con la capitana del FC Barcelona para intentar concretar su llegada en el futuro cercano, lo que representaría uno de los fichajes más impactantes en la historia del torneo.

Hasta el momento, ni el club regiomontano ni el entorno de la futbolista han confirmado negociaciones formales, por lo que la información permanece en el terreno de la especulación.

TE PUEDE INTERESAR: Inter UANE 2026 inicia en Saltillo con más de 800 estudiantes y competencias deportivas

Sin embargo, la posibilidad ha generado una ola de comentarios entre aficionados, quienes imaginan a la figura española vistiendo la camiseta de las llamadas “Amazonas”.

Putellas es considerada una de las mejores futbolistas del mundo. Con el FC Barcelona se ha consolidado como una pieza clave en la era dorada del club catalán y ha conquistado múltiples títulos nacionales e internacionales, además de ganar el Balón de Oro en 2021 y 2022.