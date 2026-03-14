Alexia Putellas: ¿Nuevo refuerzo de Tigres Femenil? El posible fichaje histórico que llegaría a Monterrey
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Versiones difundidas en redes apuntan a que la estrella del FC Barcelona y doble Balón de Oro podría estar en conversaciones con Tigres Femenil, con Jenni Hermoso como intermediaria
Un rumor que ha comenzado a tomar fuerza en redes sociales ha sacudido al futbol femenino mexicano: la posibilidad de que la española Alexia Putellas se convierta en refuerzo de Tigres para la Liga MX Femenil.
Diversas publicaciones de aficionados y cuentas dedicadas al seguimiento del equipo felino aseguran que la directiva de Tigres habría iniciado pláticas con la capitana del FC Barcelona para intentar concretar su llegada en el futuro cercano, lo que representaría uno de los fichajes más impactantes en la historia del torneo.
Hasta el momento, ni el club regiomontano ni el entorno de la futbolista han confirmado negociaciones formales, por lo que la información permanece en el terreno de la especulación.
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Sin embargo, la posibilidad ha generado una ola de comentarios entre aficionados, quienes imaginan a la figura española vistiendo la camiseta de las llamadas “Amazonas”.
Putellas es considerada una de las mejores futbolistas del mundo. Con el FC Barcelona se ha consolidado como una pieza clave en la era dorada del club catalán y ha conquistado múltiples títulos nacionales e internacionales, además de ganar el Balón de Oro en 2021 y 2022.
La hipotética llegada de una jugadora de su calibre a la Liga MX Femenil sería un golpe mediático importante para el campeonato mexicano, que en los últimos años ha buscado posicionarse como una de las ligas femeniles más fuertes del continente.
Tigres, uno de los equipos más dominantes del futbol femenino en México, ya cuenta con una plantilla de alto nivel y con experiencia internacional. La eventual incorporación de Putellas elevaría aún más el perfil del club y del propio torneo.
Por ahora, el tema sigue siendo un rumor que circula principalmente en redes sociales, pero el simple hecho de que el nombre de Alexia Putellas aparezca ligado a Tigres ha encendido la ilusión entre los seguidores del futbol femenil en México.