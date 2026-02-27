Álvaro Fidalgo y el Betis se medirán al Panathinaikos en Octavos de Final de la Europa League 2026

El Real Betis Balompié, donde milita el mexicano Álvaro Fidalgo, enfrentará al Panathinaikos en los Octavos de Final de la UEFA Europa League 2025-26, convirtiéndose en el único futbolista mexicano que disputará esta instancia del torneo continental. La serie se jugará a doble partido: la Ida está programada para el 12 de marzo en Atenas, mientras que la Vuelta se celebrará el 19 de marzo en el Estadio Benito Villamarín, en Sevilla. El conjunto verdiblanco buscará imponer condiciones en casa para avanzar a los cuartos de final y mantener vivas sus aspiraciones europeas. TE PUEDE INTERESAR: Jornada 8 del Clausura 2026: horarios y dónde ver en México los duelos Chivas vs Toluca, Rayados vs Cruz Azul y América vs Tigres

El paso de Álvaro Fidalgo por el Betis Fidalgo, de 28 años, regresó al futbol español tras su etapa en el América de la Liga MX, firmando con el Betis hasta junio de 2030. Desde su llegada, el mediocampista ha sumado minutos tanto en LaLiga como en competencia europea, aportando equilibrio, circulación de balón y capacidad para conectar líneas desde el mediocampo. Su experiencia internacional y su madurez futbolística han sido factores clave para que el cuerpo técnico le otorgue protagonismo en partidos de alta exigencia. La Europa League representa ahora una vitrina importante para consolidarse en el futbol europeo y confirmar su crecimiento tras su paso por el balompié mexicano. Así quedaron los cruces de Octavos de Final de la Europa League Además del Betis vs Panathinaikos, los otros enfrentamientos definidos para los Octavos de Final de la Europa League son: Ferencváros vs Braga, Genk vs Freiburg, Celta de Vigo vs Lyon, Stuttgart vs Porto, Nottingham Forest vs Midtjylland, Bologna vs Roma y Lille vs Aston Villa.

Con este panorama, Fidalgo se mantiene como el único representante mexicano en la fase de los 16 mejores de la Europa League, en una etapa donde cada detalle puede marcar la diferencia rumbo a la final del torneo continental.

