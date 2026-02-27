Jornada 8 del Clausura 2026: horarios y dónde ver en México los duelos Chivas vs Toluca, Rayados vs Cruz Azul y América vs Tigres

27 febrero 2026
    Jornada 8 del Clausura 2026: horarios y dónde ver en México los duelos Chivas vs Toluca, Rayados vs Cruz Azul y América vs Tigres
    Chivas, Toluca, Rayados, Cruz Azul, América y Tigres disputan los partidos más atractivos de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, con puntos vitales en juego rumbo a la Liguilla. FOTO: MEXSPORT

La Liga MX vive un fin de semana clave en el centro del país con tres partidos que impactan la tabla general del Clausura 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX concentra tres enfrentamientos que impactan directamente la parte alta de la tabla y la zona de clasificación.

Los partidos entre Chivas vs Toluca, Rayados de Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres UANL se perfilan como lo más atractivo del fin de semana, con equipos que buscan consolidarse rumbo a la Liguilla.

Chivas vs Toluca: duelo directo en la parte alta

El Rebaño llega como líder del torneo con 18 puntos, mientras que Toluca se mantiene cerca con 15 unidades, en una batalla directa por el liderato.

TE PUEDE INTERESAR: Lesión no cede: Gilberto Mora, ‘el chico maravilla’, quedaría fuera del Mundial 2026

La diferencia entre ambos convierte este encuentro en un choque clave para el cierre del primer tercio del campeonato.

Horario: 5 de la tarde

Transmisión: Amazon Prime

Chivas busca recuperar sensaciones tras su reciente tropiezo, mientras que los Diablos Rojos intentarán hacer valer la localía en el Nemesio Diez para acortar distancia y presionar la cima.

Rayados vs Cruz Azul: presión en la zona alta

Cruz Azul aparece como segundo general con 16 puntos, mientras que Rayados suma 10 unidades y necesita reaccionar para no rezagarse en la pelea por los primeros puestos.

Horario: 7:05 de la noche

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

La Máquina llega con impulso tras un triunfo relevante en la jornada anterior, mientras que Monterrey enfrenta el compromiso con la obligación de sumar en casa para meterse nuevamente en zona de clasificación directa.

América vs Tigres: choque de plantillas protagonistas

América se ubica séptimo con 11 puntos, apenas un escalón arriba de Tigres, que suma 10 unidades.

Ambos clubes buscan consolidarse como candidatos y escalar posiciones en la tabla.

Horario: 9:10 de la noche

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

El cierre sabatino presenta un enfrentamiento entre dos plantillas diseñadas para competir por el título.

La necesidad de regularidad marca el contexto de un duelo que podría redefinir la zona media-alta de la clasificación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Nunca hubo enemistad con México’: En entrevista con Nahuel Guzmán, Messi aclara polémica con la camiseta del Tri

Panorama de la Jornada 8

Con estos tres partidos, la Jornada 8 del Clausura 2026 concentra enfrentamientos entre clubes con aspiraciones reales de Liguilla.

Chivas y Cruz Azul defienden posiciones privilegiadas, Toluca quiere asaltar el liderato, mientras que América, Tigres y Rayados buscan consolidar su candidatura en una tabla que comienza a tomar forma rumbo a la recta decisiva del torneo.

