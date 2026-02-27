Jornada 8 del Clausura 2026: horarios y dónde ver en México los duelos Chivas vs Toluca, Rayados vs Cruz Azul y América vs Tigres

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX concentra tres enfrentamientos que impactan directamente la parte alta de la tabla y la zona de clasificación.

Los partidos entre Chivas vs Toluca, Rayados de Monterrey vs Cruz Azul y América vs Tigres UANL se perfilan como lo más atractivo del fin de semana, con equipos que buscan consolidarse rumbo a la Liguilla.

Chivas vs Toluca: duelo directo en la parte alta

El Rebaño llega como líder del torneo con 18 puntos, mientras que Toluca se mantiene cerca con 15 unidades, en una batalla directa por el liderato.

La diferencia entre ambos convierte este encuentro en un choque clave para el cierre del primer tercio del campeonato.

Horario: 5 de la tarde

Transmisión: Amazon Prime

Chivas busca recuperar sensaciones tras su reciente tropiezo, mientras que los Diablos Rojos intentarán hacer valer la localía en el Nemesio Diez para acortar distancia y presionar la cima.