América cerca de fichar a Gabriel Fuentes, otro refuerzo del Brasileirao tras Raphael Veiga

Fútbol
/ 8 febrero 2026
    América cerca de fichar a Gabriel Fuentes, otro refuerzo del Brasileirao tras Raphael Veiga
    América continúa fortaleciendo su plantel rumbo a la próxima temporada con talento proveniente del Brasileirao, con Gabriel Fuentes como posible nuevo refuerzo azulcrema. FOTO: ESPECIAL

El colombiano está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de lás Águilas, en una operación que refuerza la apuesta azulcrema por el mercado brasileño

Gabriel Fuentes, actualmente en el Gabriel Fuentes de Fluminense (Brasil), marcando otro movimiento en la Liga MX influenciado por el mercado del Brasileirao, tal como ocurrió con la llegada de Raphael Veiga al club.

Las negociaciones entre América y Fluminense para el traspaso de Fuentes están muy avanzadas, con conversaciones centradas en un préstamo por un año para la temporada 2026. Se espera que en los próximos días haya una respuesta oficial del club brasileño, lo que acercaría al defensor colombiano a Coapa.

Fuentes, de 28 años, es un lateral zurdo que ha tenido presencia constante en el fútbol sudamericano. Su trayectoria incluye etapas importantes en Junior de Barranquilla y un paso por el Real Zaragoza en España antes de consolidarse en Fluminense, donde ha jugado en el Brasileirao desde 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Lindsey Vonn sufre grave lesión y es operada tras escalofriante caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Técnicamente, se caracteriza por su salida con balón y su capacidad para sumarse al ataque, aunque también ofrece solidez defensiva en la banda izquierda. Su llegada aportaría competencia y profundidad al sector defensivo del América.

La posible incorporación de Fuentes sigue la línea del América de reforzarse con jugadores provenientes del fútbol brasileño, como lo fue el caso de Raphael Veiga, cuyo fichaje generó impacto en la afición y en el esquema del equipo.

Si se concreta, Fuentes se sumaría a una lista de sudamericanos que han llegado a la Liga MX tras destacar en clubes del Brasileirao, lo que refuerza la tendencia del mercado mexicano por captar talento desde Brasil.

