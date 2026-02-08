América cerca de fichar a Gabriel Fuentes, otro refuerzo del Brasileirao tras Raphael Veiga

Gabriel Fuentes, actualmente en el Gabriel Fuentes de Fluminense (Brasil), marcando otro movimiento en la Liga MX influenciado por el mercado del Brasileirao, tal como ocurrió con la llegada de Raphael Veiga al club.

Las negociaciones entre América y Fluminense para el traspaso de Fuentes están muy avanzadas, con conversaciones centradas en un préstamo por un año para la temporada 2026. Se espera que en los próximos días haya una respuesta oficial del club brasileño, lo que acercaría al defensor colombiano a Coapa.

Fuentes, de 28 años, es un lateral zurdo que ha tenido presencia constante en el fútbol sudamericano. Su trayectoria incluye etapas importantes en Junior de Barranquilla y un paso por el Real Zaragoza en España antes de consolidarse en Fluminense, donde ha jugado en el Brasileirao desde 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Lindsey Vonn sufre grave lesión y es operada tras escalofriante caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Técnicamente, se caracteriza por su salida con balón y su capacidad para sumarse al ataque, aunque también ofrece solidez defensiva en la banda izquierda. Su llegada aportaría competencia y profundidad al sector defensivo del América.