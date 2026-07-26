América Femenil vence a Tigres en penales y conquista el Campeón de Campeonas 2026

América Femenil convirtió la presión en gloria y conquistó su primer Campeón de Campeonas de la Liga Femenil BBVA. Las Águilas derrotaron 4-3 en penales a Tigres Femenil, después de igualar 1-1 en el tiempo regular, en el Toyota Field de San Antonio, Texas. El equipo de Ángel Villacampa golpeó temprano. Al minuto 10, Geyse Ferreira desbordó por la derecha, entró al área y sirvió al corazón de la zona, donde Irene Guerrero apareció sin marca para empujar el balón y firmar el 1-0. América tomó el control y obligó a las Amazonas a correr detrás de la pelota.

Tigres respondió con un potente servicio de María Sánchez que sacudió el travesaño. Las azulcremas también rozaron el segundo con un tiro libre al larguero y, al 40’, Montserrat Saldívar mandó el balón a las redes, pero la anotación fue anulada por una mano. La mínima ventaja sobrevivió hasta el descanso.

En el complemento cambió el pulso. Las felinas adelantaron líneas y América dejó crecer a su rival. Geyse tuvo espacios para liquidar, pero Itzel González sostuvo a Tigres con una salida ante la brasileña. Cuando las Águilas ya acariciaban la copa, llegó el castigo. Al 88’, América perdió la marca después de una peinada y Diana Ordóñez recibió dentro del área para definir con la parte externa ante la salida de Itzel Velasco. Ese 1-1 mandó el título directamente a los penales. Ahí, Velasco pasó de la tensión al protagonismo. La guardameta detuvo el primer cobro de Ordóñez y América respondió con ejecuciones perfectas de Irene Guerrero, Scarlett Camberos, Gabriela García y Nancy Antonio. María Sánchez, Jheniffer Cordinali y Mariza Nascimento acertaron para Tigres, pero otra intervención de la portera azulcrema sentenció el 4-3 y desató la celebración.

América Femenil derribó otro muro ante su gran rival y completó un triplete memorable: Clausura 2026, Copa de Campeones Femenina de la Concacaf y Campeón de Campeonas. En San Antonio, las Águilas demostraron que también saben sufrir para volar hacia la historia.