Cruz Azul arrasa 5-0 a Vancouver FC y enfrentará a Rayados en Octavos de la ‘Concachampions’

La Cruz Azul vino de menos a más y rubricó su pase a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 con una goleada contundente de 5-0 sobre el canadiense Vancouver FC en el partido de Vuelta de la Primera Ronda jugado en el Estadio Cuauhtémoc.

Con este resultado, el conjunto celeste selló una eliminatoria impecable con 8-0 en el global y se metió entre los 16 mejores equipos del torneo continental.

El triunfo del jueves fue un despliegue ofensivo muy completo del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, que dominó las acciones desde el silbatazo inicial.

TE PUEDE INTERESAR: Massimiliano Allegri confirma que Santiago Giménez podría volver con el Milan el 15 de marzo

El mexicano Luka Romero fue la figura de la noche, anotando tres de los cinco goles, mientras que Jorge Rodarte y el argentino Nicolás Ibáñez también se hicieron presentes en el marcador para redondear la goleada.