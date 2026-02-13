Cruz Azul arrasa 5-0 a Vancouver FC y enfrentará a Rayados en Octavos de la ‘Concachampions’
La Máquina firmó una exhibición ofensiva en la Concacaf Champions Cup 2026 al golear y sellar su pase a los Octavos de Final con autoridad, en una noche redonda de Luka Romero
La Cruz Azul vino de menos a más y rubricó su pase a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 con una goleada contundente de 5-0 sobre el canadiense Vancouver FC en el partido de Vuelta de la Primera Ronda jugado en el Estadio Cuauhtémoc.
Con este resultado, el conjunto celeste selló una eliminatoria impecable con 8-0 en el global y se metió entre los 16 mejores equipos del torneo continental.
El triunfo del jueves fue un despliegue ofensivo muy completo del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, que dominó las acciones desde el silbatazo inicial.
El mexicano Luka Romero fue la figura de la noche, anotando tres de los cinco goles, mientras que Jorge Rodarte y el argentino Nicolás Ibáñez también se hicieron presentes en el marcador para redondear la goleada.
Con este resultado, Cruz Azul rescató una actuación sólida que lo pone como uno de los favoritos para avanzar aún más en la competencia, además de recuperar sensaciones tras un inicio de temporada irregular en otros frentes.
Hasta el momento, con la clasificación de La Máquina, se definió que su rival será Rayados de Monterrey, en la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup 2026.
Cabe recordar que, además de este enfrentamiento, otros equipos del país ya aseguraron su lugar tras la primera ronda:
Tigres UANL venció a Forge FC de Canadá con un marcador global contundente y se instaló en Octavos.
Club América también avanzó tras empatar la vuelta y sostener el triunfo de la ida ante Olimpia de Honduras.
CF Monterrey se impuso a Xelajú MC de Guatemala y aseguró su pase.
Pumas UNAM ganó su partido de Vuelta, pero fue eliminado de la competición ante el San Diego FC.
La siguiente fase (Octavos de Final) se disputará en marzo, con partidos de ida programados entre el 10 y 12 de marzo y las vueltas entre el 17 y 19 de marzo, donde se definirá qué equipos avanzan a los Cuartos de Final del torneo continental.