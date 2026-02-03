América pega primero en Honduras y toma ventaja ante Olimpia en la Concacaf Champions Cup

/ 3 febrero 2026
    América pega primero en Honduras y toma ventaja ante Olimpia en la Concacaf Champions Cup
    América venció 2-1 al Olimpia de Tegucigalpa en Honduras y tomó ventaja en la Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup. FOTO: MEXSPORT

Las Águilas se impusieron 2-1 al equipo de Tegucigalpa como visitante en la Ida de la Primera Ronda de la ‘Concachampions’

El América dio un paso importante en su debut internacional al vencer 2-1 al Olimpia de Tegucigalpa en el duelo de Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup, disputado en la capital hondureña.

El conjunto azulcrema supo manejar los momentos del partido y se llevó una valiosa ventaja de cara a la Vuelta.

Durante la primera mitad, el trámite fue equilibrado, con aproximaciones de ambos lados. Olimpia intentó imponer condiciones con remates de media distancia y jugadas a balón parado, mientras que América respondió con mayor posesión y presencia en campo rival.

La insistencia azulcrema tuvo premio en tiempo agregado: al 47’, Víctor Dávila apareció dentro del área y, tras un tiro de esquina, definió de zurda para abrir el marcador y silenciar el estadio.

En el complemento, el equipo hondureño reaccionó rápidamente.

Apenas al minuto 50, Jorge Álvarez sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, igualando el encuentro 1-1 y devolviendo el impulso a Olimpia.

Tras el empate, el partido se volvió más intenso, con llegadas en ambas porterías y ajustes desde los banquillos.

Cuando parecía que el empate se mantenía, América volvió a golpear en el momento clave.

Al minuto 88, luego de un tiro de esquina, Ramón Juárez apareció dentro del área para empujar el balón y marcar el 2-1 definitivo, dándole al conjunto mexicano una ventaja importante como visitante.

En los minutos finales, las Águilas cerraron el partido con orden defensivo para asegurar el triunfo.

La serie se definirá el próximo miércoles 11 de febrero a las 7 de la noche, cuando América reciba a Olimpia en el duelo de Vuelta, con el objetivo de sellar su pase a la siguiente ronda del torneo.

