América pega primero en Honduras y toma ventaja ante Olimpia en la Concacaf Champions Cup

El América dio un paso importante en su debut internacional al vencer 2-1 al Olimpia de Tegucigalpa en el duelo de Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup, disputado en la capital hondureña.

El conjunto azulcrema supo manejar los momentos del partido y se llevó una valiosa ventaja de cara a la Vuelta.

Durante la primera mitad, el trámite fue equilibrado, con aproximaciones de ambos lados. Olimpia intentó imponer condiciones con remates de media distancia y jugadas a balón parado, mientras que América respondió con mayor posesión y presencia en campo rival.

La insistencia azulcrema tuvo premio en tiempo agregado: al 47’, Víctor Dávila apareció dentro del área y, tras un tiro de esquina, definió de zurda para abrir el marcador y silenciar el estadio.

En el complemento, el equipo hondureño reaccionó rápidamente.

Apenas al minuto 50, Jorge Álvarez sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, igualando el encuentro 1-1 y devolviendo el impulso a Olimpia.