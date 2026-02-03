Tigres empata sin goles ante Forge FC en la Ida de la Concacaf Champions Cup

Fútbol
/ 3 febrero 2026
    Tigres empata sin goles ante Forge FC en la Ida de la Concacaf Champions Cup
    Tigres y Forge FC igualaron 0-0 en Hamilton, resultado que deja todo por decidir en la Vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup. FOTO: MEXSPORT

UANL no pudo romper el cero en Canadá y dejó la serie abierta tras el duelo de Primera Ronda de la ‘Concachampions’, que se definirá en el Estadio Universitario

Tigres UANL y Forge FC repartieron puntos este martes en el duelo de Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, tras un frío empate sin goles celebrado en el Tim Hortons Field.

El conjunto felino, amplio favorito para este compromiso continental, no logró superar al modesto elenco canadiense y se tendrá que conformar con un 0-0 que deja la serie abierta de cara al partido de vuelta programado para el próximo 10 de febrero en el Estadio Universitario, Monterrey.

El duelo se jugó bajo condiciones extremas en Hamilton, con temperaturas bajo cero y una sensación térmica que rondó los -15 grados, factor que influyó tanto en el ritmo del juego como en la generación de peligro.

Christian Ebere será nuevo refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2026

Durante el encuentro, Tigres dominó la posesión y generó más oportunidades, pero no pudo concretar sus llegadas más claras.

Un gol de Juan Francisco Brunetta fue anulado por fuera de lugar con ayuda del VAR, mientras que el portero de Forge FC se convirtió en figura al negarle la apertura del marcador al equipo mexicano.

Por su parte, el equipo canadiense supo defender con orden, aprovechó la localía y el clima para complicar a los felinos, consiguiendo así un resultado valioso de cara a la vuelta.

Ahora, Tigres UANL tendrá la ventaja de jugar en casa en el partido decisivo de la llave, donde buscará imponer su estilo ofensivo.

Asimsimo, Forge FC intentará aprovechar su motivación y el aliento de su afición para sostener o incluso ampliar su resultado antes de definir la serie en México.

Este empate mantiene la eliminatoria abierta y con expectativas de goles para el duelo de vuelta, que definirá qué equipo avanzará a los Octavos de Final del torneo continental.

