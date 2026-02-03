Tigres empata sin goles ante Forge FC en la Ida de la Concacaf Champions Cup

Tigres UANL y Forge FC repartieron puntos este martes en el duelo de Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, tras un frío empate sin goles celebrado en el Tim Hortons Field.

El conjunto felino, amplio favorito para este compromiso continental, no logró superar al modesto elenco canadiense y se tendrá que conformar con un 0-0 que deja la serie abierta de cara al partido de vuelta programado para el próximo 10 de febrero en el Estadio Universitario, Monterrey.

El duelo se jugó bajo condiciones extremas en Hamilton, con temperaturas bajo cero y una sensación térmica que rondó los -15 grados, factor que influyó tanto en el ritmo del juego como en la generación de peligro.

