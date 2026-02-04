Rayados rescata empate agónico ante Xelajú en la Ida de la Concacaf Champions Cup

En un cierre dramático en territorio guatemalteco, Rayados de Monterrey logró un empate 1-1 de último minuto frente a Xelajú MC en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, disputado esta noche en el estadio Mario Camposeco de Guatemala.

El conjunto regiomontano dominó la posesión y las acciones desde el arranque, buscando imponer su estilo de juego, aunque le costó concretar sus oportunidades a lo largo de los 90 minutos.

A pesar de la presión constante, Monterrey no pudo abrir el marcador y vio cómo los locales resistían bien ordenados en defensa.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No se va! Cristiano Ronaldo vuelve a entrenar con Al-Nassr tras su inconformidad por la falta de refuerzos