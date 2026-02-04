Rayados rescata empate agónico ante Xelajú en la Ida de la Concacaf Champions Cup
Monterrey igualó en el tiempo agregado en Guatemala, dejando la serie abierta en la Primera Ronda de la ‘Concachampions’ rumbo al duelo de Vuelta en el ‘Gigante de Acero’
En un cierre dramático en territorio guatemalteco, Rayados de Monterrey logró un empate 1-1 de último minuto frente a Xelajú MC en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, disputado esta noche en el estadio Mario Camposeco de Guatemala.
El conjunto regiomontano dominó la posesión y las acciones desde el arranque, buscando imponer su estilo de juego, aunque le costó concretar sus oportunidades a lo largo de los 90 minutos.
A pesar de la presión constante, Monterrey no pudo abrir el marcador y vio cómo los locales resistían bien ordenados en defensa.
La situación se complicó aún más al 84′, cuando Joffre Escobar adelantó a Xelajú con un remate de cabeza tras un centro preciso, desatando la euforia en el estadio y poniendo contra las cuerdas a los visitantes.
Parecía que la serie comenzaba con ventaja guatemalteca, pero Monterrey no bajó los brazos.
En el tiempo agregado, al minuto 92, apareció Jesús “Tecatito” Corona para cambiar la historia del encuentro.
El mediocampista recuperó la pelota fuera del área y con un potente disparo colocado venció al guardameta, firmando el gol del empate que mantiene viva la serie y evita una derrota dolorosa para los regiomontanos.
Este resultado deja todo abierto para la vuelta, que se jugará la próxima semana en el estadio BBVA de Monterrey, donde ambas escuadras buscarán definir su pase a la siguiente fase del torneo continental.