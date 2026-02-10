Fox One transmitirá la Bundesliga en México y Centroamérica a partir de 2026

Fox One continúa ampliando su presencia en el mercado deportivo de México y Centroamérica. Este martes 10 de febrero, la cadena confirmó que sumará a su catálogo las transmisiones de la Bundesliga, la Primera División del futbol alemán, como parte de un acuerdo multianual que refuerza su estrategia de expansión regional.

El convenio firmado con la liga alemana tendrá una vigencia de cinco años. A partir de la Temporada 2026-27 y hasta el cierre de la campaña 2030-31, Fox One será responsable de llevar los partidos del torneo germano a las pantallas de la región. De acuerdo con la información oficial, el paquete contempla más de 300 encuentros por temporada y alrededor de 600 horas de contenido en vivo cada año.

Desde su lanzamiento en 2025, Fox One ha incrementado de forma constante su oferta, particularmente en territorio mexicano. En poco tiempo, la plataforma asumió derechos que anteriormente estaban en manos de otras señales, consolidándose como un actor relevante en la transmisión de futbol nacional e internacional. La incorporación de la Bundesliga se suma a una estrategia que busca diversificar competencias y ampliar la cobertura de ligas europeas.