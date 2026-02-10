Fox One transmitirá la Bundesliga en México y Centroamérica a partir de 2026

Fútbol Internacional
/ 10 febrero 2026
    Fox One transmitirá la Bundesliga en México y Centroamérica a partir de 2026
    Fox One anunció un acuerdo por cinco años para transmitir la Bundesliga en México y Centroamérica a partir de la Temporada 2026-27. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

El convenio contempla más de 300 partidos por campaña y se suma a la oferta de ligas nacionales e internacionales que la cadena ha incorporado desde su llegada a la región

Fox One continúa ampliando su presencia en el mercado deportivo de México y Centroamérica. Este martes 10 de febrero, la cadena confirmó que sumará a su catálogo las transmisiones de la Bundesliga, la Primera División del futbol alemán, como parte de un acuerdo multianual que refuerza su estrategia de expansión regional.

El convenio firmado con la liga alemana tendrá una vigencia de cinco años. A partir de la Temporada 2026-27 y hasta el cierre de la campaña 2030-31, Fox One será responsable de llevar los partidos del torneo germano a las pantallas de la región. De acuerdo con la información oficial, el paquete contempla más de 300 encuentros por temporada y alrededor de 600 horas de contenido en vivo cada año.

TE PUEDE INTERESAR: Después del Super Bowl LX: la fórmula ya no es secreta

Desde su lanzamiento en 2025, Fox One ha incrementado de forma constante su oferta, particularmente en territorio mexicano. En poco tiempo, la plataforma asumió derechos que anteriormente estaban en manos de otras señales, consolidándose como un actor relevante en la transmisión de futbol nacional e internacional. La incorporación de la Bundesliga se suma a una estrategia que busca diversificar competencias y ampliar la cobertura de ligas europeas.

El acuerdo no solo está enfocado en México, considerado el principal mercado, sino que también incluye a varios países de Centroamérica y el Caribe. Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá forman parte de los territorios donde Fox One tendrá los derechos de transmisión del futbol alemán. Para la cadena, esta cobertura regional representa un paso clave en su posicionamiento dentro del continente.

Luis Maldonado, director ejecutivo de adquisiciones y marketing de Fox en América Latina, señaló que la alianza con la Bundesliga se alinea con la visión de la empresa de construir un portafolio amplio de futbol internacional, con competencias de alto interés para la audiencia local.

Actualmente, Fox One cuenta en México con derechos de la Liga MX, donde transmite de forma exclusiva los partidos como local de León, Pachuca, Xolos de Tijuana y Querétaro, además de compartir señales de otros clubes. En la Liga MX Femenil, su cobertura abarca a la mayoría de los equipos, con algunas excepciones.

En el plano internacional, la cadena también transmite encuentros de la Champions League y la Premier League, en colaboración con otras plataformas, así como torneos como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Copa Italia y la Ligue 1. Con la llegada de la Bundesliga, Fox One amplía su presencia en el futbol europeo y fortalece su oferta para el público de México y Centroamérica.

