América vs Cruz Azul: El Clásico Joven marca el regreso de las Águilas al Estadio Banorte en la Jornada 14

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 10 abril 2026
    América vs Cruz Azul: El Clásico Joven marca el regreso de las Águilas al Estadio Banorte en la Jornada 14
    En su último enfrentamiento del Apertura 2025, Cruz Azul venció 2-1 al América el 18 de octubre de 2025 en partido de Liga MX. FOTO: MEXSPORT

Ambas escuadras protagonizarán uno de los partidos más esperados del Clausura 2026, en un duelo que marcará el regreso oficial de las Águilas al renovado Azteca, en plena recta final de la Liga MX

El América vs Cruz Azul de la Jornada 14 del Clausura 2026 no será un partido más dentro del calendario de la Liga MX. El choque de este sábado 11 de abril, programado para las 9:05 de la noche, tendrá un ingrediente especial: será el regreso de las Águilas al Estadio Azteca, hoy rebautizado como Estadio Banorte, luego del proceso de modernización rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El propio Club América confirmó desde inicios de abril que el equipo volvería a disputar sus encuentros de este mes en el renovado inmueble de Santa Úrsula, cuya reapertura histórica se dio el 28 de marzo.

Por eso, el Clásico Joven frente a La Máquina adquiere un peso especial: además de los puntos, representa el reencuentro azulcrema con su casa en una fase decisiva del torneo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/vacantes-mundial-2026-en-cdmx-monterrey-y-guadalajara-gobierno-ofrece-9582-pesos-y-seguro-del-imss-FC19930713

En lo deportivo, el contexto también eleva la expectativa. Cruz Azul llega mejor posicionado, ubicado en el segundo lugar con 27 puntos tras 13 partidos, mientras que América aparece en el séptimo puesto con 18 unidades, por lo que el duelo puede mover de forma importante la parte alta y la zona de clasificación directa a la Liguilla.

En su compromiso más reciente, los celestes cayeron 2-1 ante Pachuca, mientras que las Águilas empataron 1-1 con Santos Laguna.

El encuentro, además, devuelve al Clásico Joven a un escenario cargado de historia. Incluso Cruz Azul ve lejano volver como local al Estadio Banorte en este Clausura 2026, por lo que este compromiso tendrá un valor simbólico adicional para ambos clubes en uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano.

Fuera de la cancha, el regreso al inmueble también estará acompañado por un operativo especial de movilidad.

No habrá servicio regular de estacionamiento salvo espacios previamente adquiridos, y las vialidades con afectaciones previstas son Periférico Sur, Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan, como parte de las pruebas logísticas de la ciudad y del estadio rumbo al Mundial.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/boletos-mundial-2026-fifa-lanza-nuevas-categorias-front-row-con-precios-de-hasta-11-mil-dolares-en-mexico-estados-unidos-y-canada-BC19934207

Así, el América vs Cruz Azul llega con todos los ingredientes de una gran noche: rivalidad, presión por la tabla, ambiente de Liguilla anticipada y el regreso de las Águilas al inmueble que ha marcado buena parte de su historia.

En la CDMX, el renovado Estadio Banorte volverá a ser el centro de atención de la Liga MX, con un Clásico Joven que promete pesar tanto en lo emocional como en lo futbolístico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Previa

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Club América
Cruz Azul
Liga MX

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?