América vs Cruz Azul: El Clásico Joven marca el regreso de las Águilas al Estadio Banorte en la Jornada 14

El América vs Cruz Azul de la Jornada 14 del Clausura 2026 no será un partido más dentro del calendario de la Liga MX. El choque de este sábado 11 de abril, programado para las 9:05 de la noche, tendrá un ingrediente especial: será el regreso de las Águilas al Estadio Azteca, hoy rebautizado como Estadio Banorte, luego del proceso de modernización rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El propio Club América confirmó desde inicios de abril que el equipo volvería a disputar sus encuentros de este mes en el renovado inmueble de Santa Úrsula, cuya reapertura histórica se dio el 28 de marzo. Por eso, el Clásico Joven frente a La Máquina adquiere un peso especial: además de los puntos, representa el reencuentro azulcrema con su casa en una fase decisiva del torneo.

En lo deportivo, el contexto también eleva la expectativa. Cruz Azul llega mejor posicionado, ubicado en el segundo lugar con 27 puntos tras 13 partidos, mientras que América aparece en el séptimo puesto con 18 unidades, por lo que el duelo puede mover de forma importante la parte alta y la zona de clasificación directa a la Liguilla. En su compromiso más reciente, los celestes cayeron 2-1 ante Pachuca, mientras que las Águilas empataron 1-1 con Santos Laguna. El encuentro, además, devuelve al Clásico Joven a un escenario cargado de historia. Incluso Cruz Azul ve lejano volver como local al Estadio Banorte en este Clausura 2026, por lo que este compromiso tendrá un valor simbólico adicional para ambos clubes en uno de los recintos más emblemáticos del futbol mexicano.

Fuera de la cancha, el regreso al inmueble también estará acompañado por un operativo especial de movilidad. No habrá servicio regular de estacionamiento salvo espacios previamente adquiridos, y las vialidades con afectaciones previstas son Periférico Sur, Circuito Azteca y Calzada de Tlalpan, como parte de las pruebas logísticas de la ciudad y del estadio rumbo al Mundial.

Así, el América vs Cruz Azul llega con todos los ingredientes de una gran noche: rivalidad, presión por la tabla, ambiente de Liguilla anticipada y el regreso de las Águilas al inmueble que ha marcado buena parte de su historia. En la CDMX, el renovado Estadio Banorte volverá a ser el centro de atención de la Liga MX, con un Clásico Joven que promete pesar tanto en lo emocional como en lo futbolístico.

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