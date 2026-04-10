Boletos Mundial 2026: FIFA lanza nuevas categorías ‘Front Row’ con precios de hasta 11 mil dólares en México, Estados Unidos y Canadá

La Copa del Mundo 2026 sigue elevando su costo para los aficionados. En plena fase final de venta, la FIFA añadió nuevas categorías de boletos premium para algunos partidos del torneo, una decisión que encareció aún más el acceso a varios encuentros y que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre lo costoso que será asistir al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con reportes publicados este 9 y 10 de abril, el organismo incorporó en su plataforma las nuevas modalidades “Front Category 1” y “Front Category 2”, categorías ubicadas en zonas más privilegiadas dentro del estadio. En el caso del partido inaugural de Estados Unidos frente a Paraguay, programado para el 12 de junio en Inglewood, el precio de un boleto de Front Category 1 llegó hasta los 4 mil 105 dólares, cuando apenas la semana pasada el máximo para la tradicional Categoría 1 era de 2 mil 735 dólares.

La nueva Front Category 2 también apareció sin anuncio público y para ese mismo partido se ofreció en un rango de entre mil 940 y 2 mil 330 dólares, confirmando que la FIFA abrió una franja todavía más exclusiva y costosa para ciertos sectores del inmueble. La medida fue detectada inicialmente por medios estadounidenses especializados y después replicada por distintos portales internacionales. El ajuste no se limitó al debut de la selección estadounidense. En Canadá también se registraron boletos de Front Category 1 de hasta 3 mil 360 dólares para su partido inaugural ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, mientras que en otros encuentros comenzaron a aparecer precios superiores a los manejados en fases previas.

En Houston, por ejemplo, un boleto de esta nueva categoría para el juego entre Alemania y Curazao alcanzó los mil 250 dólares, cuando antes la Categoría 1 para ese mismo partido costaba 500 dólares. La noticia se da en medio de la última fase oficial de venta, que comenzó el 1 de abril y que opera por orden de solicitud a través de la plataforma oficial de FIFA. El organismo también reactivó su mercado oficial de reventa desde el 2 de abril, mientras mantiene la expectativa de romper el récord de asistencia del Mundial de 1994, que fue de 3.5 millones de personas.

Para los aficionados mexicanos, el golpe es doble. No solo por el precio del boleto, sino por los gastos adicionales de viaje, hospedaje y traslado en ciudades sede como Los Ángeles, Toronto o Houston. Aunque México albergará partidos del Mundial 2026, la nueva política de precios confirma que acudir al torneo será una experiencia cada vez más exclusiva y menos accesible para el fan promedio. Además, el certamen se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades de los tres países anfitriones.

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