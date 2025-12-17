América y Chivas ajustan plantillas: quiénes podrían salir y quiénes llegarían
La directiva de ambos clubes ya definió a los jugadores que no entran en planes y se trabaja en acomodarlos, mientras se priorizan refuerzos
Tras concluir el Apertura 2025 sin títulos, el Club América se prepara para iniciar la pretemporada y ya trabaja en la reorganización del plantel rumbo al Clausura 2026. La directiva, junto con el cuerpo técnico encabezado por Jardine, definió tanto las posiciones que necesitan reforzar como a los jugadores que no continuarán en el equipo.
Antes de buscar nuevas incorporaciones, el club buscará acomodar a los futbolistas que ya no entran en planes, sobre todo porque los cupos de extranjeros no nacidos en México están llenos y aún no logran dar salida al neerlandés Javairo Dilrosun, quien entrenó con el equipo Sub-23 durante el semestre pasado.
Entre los jugadores extranjeros que podrían salir se encuentran Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre. Además, la directiva estaría abierta a escuchar ofertas por José Zúñiga, quien llegó esta temporada pero no logró consolidarse.
En cuanto a elementos mexicanos, se buscará un nuevo destino para Alan Cervantes, que perdió continuidad en el equipo, así como para Ralph Orquín, quien no consiguió adaptarse al esquema de Jardine tras su regreso al club.
Respecto a posibles refuerzos, el cuerpo técnico prioriza cubrir dos posiciones: un mediocampista de contención y un centro delantero, aunque dependerá de concretar las salidas para liberar cupos en la plantilla.
Por su parte, Chivas también ajusta su plantel de cara al Clausura 2026. Tres jugadores no formarán parte de la pretemporada en Isla Navidad: Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, quienes permanecerán en Guadalajara mientras la directiva busca un acomodo para cada uno.
Algunos de ellos ya tienen interés de otros equipos; por ejemplo, Gutiérrez está en la mira del San Diego FC de la MLS, mientras que Pulido, que recientemente recibió el alta tras una infección intestinal, y Mozo esperan ofertas de otros clubes.
Otros elementos que no entran en planes del equipo dirigido por Gabriel Milito incluyen a Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, Eduardo García y Teun Wilke, quienes podrían salir en préstamo con la intención de regresar en un futuro. La integración de nuevos jugadores, como Ángel Sepúlveda, dependerá de acomodar primero a los futbolistas que saldrán.
Tanto América como Chivas comienzan el 2026 con ajustes estratégicos, priorizando la salida de quienes no tienen cabida en sus esquemas y dejando espacio para reforzar las posiciones clave.