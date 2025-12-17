América y Chivas ajustan plantillas: quiénes podrían salir y quiénes llegarían

Tras concluir el Apertura 2025 sin títulos, el Club América se prepara para iniciar la pretemporada y ya trabaja en la reorganización del plantel rumbo al Clausura 2026. La directiva, junto con el cuerpo técnico encabezado por Jardine, definió tanto las posiciones que necesitan reforzar como a los jugadores que no continuarán en el equipo.

Antes de buscar nuevas incorporaciones, el club buscará acomodar a los futbolistas que ya no entran en planes, sobre todo porque los cupos de extranjeros no nacidos en México están llenos y aún no logran dar salida al neerlandés Javairo Dilrosun, quien entrenó con el equipo Sub-23 durante el semestre pasado.

Entre los jugadores extranjeros que podrían salir se encuentran Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre. Además, la directiva estaría abierta a escuchar ofertas por José Zúñiga, quien llegó esta temporada pero no logró consolidarse.