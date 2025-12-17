América y Chivas ajustan plantillas: quiénes podrían salir y quiénes llegarían

Fútbol
/ 17 diciembre 2025
    América y Chivas ajustan plantillas: quiénes podrían salir y quiénes llegarían
    América y Chivas comienzan a reorganizar sus plantillas de cara al Clausura 2026. FOTOS: MEXPSORT

La directiva de ambos clubes ya definió a los jugadores que no entran en planes y se trabaja en acomodarlos, mientras se priorizan refuerzos

Tras concluir el Apertura 2025 sin títulos, el Club América se prepara para iniciar la pretemporada y ya trabaja en la reorganización del plantel rumbo al Clausura 2026. La directiva, junto con el cuerpo técnico encabezado por Jardine, definió tanto las posiciones que necesitan reforzar como a los jugadores que no continuarán en el equipo.

Antes de buscar nuevas incorporaciones, el club buscará acomodar a los futbolistas que ya no entran en planes, sobre todo porque los cupos de extranjeros no nacidos en México están llenos y aún no logran dar salida al neerlandés Javairo Dilrosun, quien entrenó con el equipo Sub-23 durante el semestre pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador

Entre los jugadores extranjeros que podrían salir se encuentran Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre. Además, la directiva estaría abierta a escuchar ofertas por José Zúñiga, quien llegó esta temporada pero no logró consolidarse.

En cuanto a elementos mexicanos, se buscará un nuevo destino para Alan Cervantes, que perdió continuidad en el equipo, así como para Ralph Orquín, quien no consiguió adaptarse al esquema de Jardine tras su regreso al club.

Respecto a posibles refuerzos, el cuerpo técnico prioriza cubrir dos posiciones: un mediocampista de contención y un centro delantero, aunque dependerá de concretar las salidas para liberar cupos en la plantilla.

Por su parte, Chivas también ajusta su plantel de cara al Clausura 2026. Tres jugadores no formarán parte de la pretemporada en Isla Navidad: Alan Pulido, Alan Mozo y Erick Gutiérrez, quienes permanecerán en Guadalajara mientras la directiva busca un acomodo para cada uno.

Algunos de ellos ya tienen interés de otros equipos; por ejemplo, Gutiérrez está en la mira del San Diego FC de la MLS, mientras que Pulido, que recientemente recibió el alta tras una infección intestinal, y Mozo esperan ofertas de otros clubes.

Otros elementos que no entran en planes del equipo dirigido por Gabriel Milito incluyen a Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, Eduardo García y Teun Wilke, quienes podrían salir en préstamo con la intención de regresar en un futuro. La integración de nuevos jugadores, como Ángel Sepúlveda, dependerá de acomodar primero a los futbolistas que saldrán.

Tanto América como Chivas comienzan el 2026 con ajustes estratégicos, priorizando la salida de quienes no tienen cabida en sus esquemas y dejando espacio para reforzar las posiciones clave.

Temas


Futbol

Localizaciones


CDMX
Guadalajara

Personajes


Alan Pulido

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Club América
Liga MX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Ocho años después del asesinato de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como El Pirata de Culiacán, el video en el que lanza insultos contra ‘El Mencho’.

‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato
Luego de poco más de cuatro horas de haber llegado, Tania Flores dejó el Centro de Justicia donde se llevó a cabo la audiencia.

Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones
La protección al medio ambiente se privilegia en esta Ley de Ingresos de Saltillo para el próximo año.

Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente
¿Qué acordaron México y Estados Unidos en segunda reunión de Seguridad?

¿Qué acordaron México y Estados Unidos en segunda reunión de Seguridad?
Un juez vinculó nuevamente a proceso a Alonso “N”, exsecretario de Salud de Baja California, por presunto uso ilícito de atribuciones en compras de insumos médicos durante la emergencia por COVID-19, con un posible daño al erario de 39 millones de pesos.

Vinculan a proceso nuevamente a exsecretario de Salud de Baja California por uso ilícito de atribuciones

Coahuila será una de las entidades clave en la expansión energética del país. La CFE construirá dos proyectos fotovoltaicos que fortalecerán el sistema eléctrico nacional y consolidarán el uso de energías limpias en el norte de México.

Construirá CFE dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila; iniciarán en febrero de 2026
El país se está transformado

El país se está transformado

Autoridades estatales confirmaron que Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, utilizó la estructura de la Catem para cometer extorsiones en contra de empresarios, comerciantes y trabajadores.

Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces