Ana Lucía Martínez busca llevar a Cruz Azul Femenil a la Liguilla del Apertura 2025

Cruz Azul atraviesa un Apertura 2025 complicado en la Liga MX Femenil y actualmente ocupa la novena posición de la tabla con 21 puntos en 14 partidos, tras seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Sin embargo, la delantera Ana Lucía Martínez, una de las incorporaciones más destacadas de La Máquina tras su paso por Rayadas, mantiene la confianza en que el equipo aún puede clasificarse a la Liguilla. En entrevista con Casas de Apuestas, la futbolista enfatizó que el equipo tiene capacidad de reacción: "Tenemos el potencial para hacerlo y sabemos que al final del día todo está en nuestras manos. Tenemos un equipo equilibrado de juventud y experiencia, además algo que también es importante en un club es esa unión de grupo, no solo entre jugadoras sino con el cuerpo técnico, y creo que aquí lo tenemos", señaló.

La atacante guatemalteca reconoció que el semestre no ha sido regular, pero destacó la competitividad del equipo: “Podríamos haberlo hecho mejor en algunos partidos, pero el rival también juega y todos son difíciles de batir. Al final hemos puesto todo de nuestro lado para hacerlo bien”, comentó. Añadió que el cierre del torneo será crucial para mejorar la regularidad y aprovechar la experiencia de las jugadoras veteranas, quienes buscan transmitir un espíritu competitivo al resto del grupo. Con 35 años, Martínez es una de las jugadoras más experimentadas del plantel y disputa su cuarto torneo en la Liga MX Femenil. Tras año y medio en Monterrey, donde fue pieza clave para lograr el bicampeonato con Amelia Valverde, ahora se consolida como titular en Cruz Azul. Sobre su llegada al equipo capitalino, mencionó que la propuesta fue atractiva por la organización y la historia del club: “Es un club con una gran historia y su proyecto es muy bueno, así que sentí que llegué al lugar indicado para rendir en la cancha”, comentó.

Respecto a la integración con sus nuevas compañeras, Ana Lucía afirmó que la adaptación fue rápida: “Llegar aquí y que me abrieran los brazos hizo que la adaptación fuera sencilla. Las primeras dos semanas fueron de ajuste, pero al inicio del torneo ya me sentí parte del equipo. Siempre busco ayudar y creo que lo he hecho desde que llegué”, explicó. Antes de regresar a México, Martínez desarrolló su carrera en Europa, jugando en España para Dinamo de Guadalajara, Rayo Vallecano, Sporting de Huelva y Madrid CFF, y posteriormente en Italia para Napoli, Roma y Sampdoria. Comparando el futbol mexicano con el europeo, destacó el crecimiento de la Liga MX Femenil: “La infraestructura, los estadios y la visibilidad de los partidos hacen que la competencia sea profesional y atractiva para jugadoras extranjeras”, comentó.

En 2023, fue una de las figuras de la selección de Guatemala, logrando el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador y asegurando el pase a las Preliminares de la Copa Oro W 2024. Martínez recordó las dificultades de abrir camino como la primera futbolista guatemalteca en jugar profesionalmente en el extranjero y cómo esa experiencia le permitió inspirar a futuras generaciones. Desde niña mostró inclinación por el deporte y el Mundial femenino de 1999 despertó su interés en profesionalizarse. Actualmente combina su carrera deportiva con la académica, contando con una licenciatura en Ingeniería Química, dos maestrías y un posgrado. Sobre sus metas, fue clara: “Quiero ser campeona donde vaya y ayudar a que este equipo logre entrar a Liguilla. También quiero disfrutar del futbol, competir al máximo nivel y prepararme académicamente para lo que venga después”, señaló.