México se enfrenta a Argentina en Cuartos de Final del Mundial Sub-20: fecha, hora y dónde ver

La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce a su rival para los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025: será la Selección Argentina Sub-20, que aseguró su pase tras vencer 4-0 a Nigeria en los Octavos de Final. El partido se jugará este sábado 11 de octubre a las 5:00 de la tarde en Santiago de Chile, con transmisión por ViX Premium.

El duelo representa una prueba importante para el conjunto dirigido por Eduardo Arce, que llega invicto a este encuentro tras dos victorias y dos empates en la fase de grupos. El Tricolor juvenil superó a Chile en la ronda anterior y buscará dar otro paso hacia la Semifinal, en un choque donde estará en juego mucho más que un boleto.

Argentina, por su parte, llega con pleno de victorias: cuatro triunfos en igual número de partidos. La Albiceleste mantiene una regularidad notable y busca extender su récord histórico en la categoría. Con seis títulos en su historial, defiende la posibilidad de alcanzar una séptima corona, logro que no consigue desde 2007, cuando fue anfitrión del torneo y eliminó al Tricolor en Cuartos de Final.