México se enfrenta a Argentina en Cuartos de Final del Mundial Sub-20: fecha, hora y dónde ver
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Tricolor llega invicto, mientras la Albiceleste marcha con pleno de victorias; el duelo será un choque de estilos, con ambos equipos buscando un lugar en las Semifinales
La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce a su rival para los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025: será la Selección Argentina Sub-20, que aseguró su pase tras vencer 4-0 a Nigeria en los Octavos de Final. El partido se jugará este sábado 11 de octubre a las 5:00 de la tarde en Santiago de Chile, con transmisión por ViX Premium.
El duelo representa una prueba importante para el conjunto dirigido por Eduardo Arce, que llega invicto a este encuentro tras dos victorias y dos empates en la fase de grupos. El Tricolor juvenil superó a Chile en la ronda anterior y buscará dar otro paso hacia la Semifinal, en un choque donde estará en juego mucho más que un boleto.
TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro gana el Gran Piemonte 2025 y suma otro triunfo histórico para México
Argentina, por su parte, llega con pleno de victorias: cuatro triunfos en igual número de partidos. La Albiceleste mantiene una regularidad notable y busca extender su récord histórico en la categoría. Con seis títulos en su historial, defiende la posibilidad de alcanzar una séptima corona, logro que no consigue desde 2007, cuando fue anfitrión del torneo y eliminó al Tricolor en Cuartos de Final.
“Me parece un partido completo de la selección mexicana, con manejo de momentos y de tensión”, declaró Eduardo Arce, resaltando la importancia del choque. Para el técnico, mantener la solidez mostrada en fases previas será clave para enfrentar a un rival de la magnitud de Argentina.
México contará con su plantel completo, sin bajas por lesiones ni suspensiones. La posible alineación incluiría a Emmanuel Ochoa en portería; Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Everardo López y Elías Montiel en defensa; Iker Fimbres, Alexei Domínguez y Diego Sánchez en mediocampo; y Tahiel Jiménez, Gilberto Mora y Hugo Camberos en el ataque.
Argentina mantendrá su esquema habitual 4-4-2, aunque podría ajustar su bloque defensivo para contrarrestar la movilidad mexicana. Entre sus figuras destacan Santino Barbi en portería, Julio Soler y Tobías Ramírez en defensa, y un ataque liderado por Maher Carrizo, Ian Subiabre y Alejo Sarco.
Este encuentro representa un choque de estilos: México apuesta por la presión alta y combinaciones rápidas, mientras Argentina se enfoca en la estructura táctica y la transición veloz. El ganador avanzará a las Semifinales, donde enfrentaría al vencedor de Brasil y Francia.
Será un duelo que promete intensidad y será seguido de cerca por aficionados de ambos países.