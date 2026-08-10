¿Andrés Guardado será auxiliar de Rafa Márquez? Este detalle frena su llegada al Tri

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    ¿Andrés Guardado será auxiliar de Rafa Márquez? Este detalle frena su llegada al Tri
    Rafael Márquez invitó a Andrés Guardado a formar parte de su equipo de trabajo rumbo al Mundial de 2030. FOTO: ESPECIAL

Andrés Guardado mantiene abierta la posibilidad de integrarse como auxiliar de Rafael Márquez en la Selección Mexicana

El regreso de Andrés Guardado a la Selección Mexicana como auxiliar técnico de Rafael Márquez todavía no está descartado, aunque existe un requisito que por ahora impide concretar su incorporación al nuevo cuerpo técnico del Tricolor.

De acuerdo con información obtenida al interior de Selecciones Nacionales, Guardado mantiene abierta la posibilidad de aceptar la invitación de Márquez para sumarse a su equipo de trabajo. Sin embargo, el exmediocampista todavía no cuenta con la documentación necesaria para desempeñarse formalmente como auxiliar, por lo que no puede confirmar su llegada de manera inmediata.

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El interés de Guardado por continuar ligado a la Selección Mexicana después de su retiro es conocido dentro de la estructura del combinado nacional. La propuesta de Márquez representa una posibilidad para que el exjugador comience una nueva etapa desde el banquillo, ahora en una función distinta a la que desempeñó durante buena parte de su carrera como futbolista.

Por el momento, la situación se mantiene en espera de que Guardado complete los requisitos correspondientes. Su negativa no es definitiva y la invitación continúa sobre la mesa, por lo que su incorporación podría darse una vez que tenga los documentos que le permitan asumir el cargo.

Mientras se define el futuro de Guardado, la estructura del nuevo cuerpo técnico de la Selección Mexicana también comienza a tomar forma. Juan Manuel Lillo está cerca de convertirse oficialmente en integrante del proyecto encabezado por Márquez. Según la información obtenida dentro de Selecciones Nacionales, su incorporación está prácticamente cerrada y únicamente falta el anuncio oficial.

La presentación del equipo de trabajo de Márquez está prevista para esta semana, como parte del inicio de una nueva etapa para el Tricolor después del Mundial de 2026. El exdefensa mexicano asumirá formalmente el cargo el próximo 26 de septiembre y tendrá como primeros compromisos una serie de cuatro partidos amistosos en Estados Unidos.

El debut de Márquez está programado contra Colombia. Después, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre. La actividad continuará el 3 de octubre en Glendale, Arizona, y el ciclo de encuentros concluirá el 6 de octubre en Los Ángeles ante Chile.

Estos partidos marcarán los primeros pasos de Márquez al frente de la Selección Mexicana con miras al proceso rumbo al Mundial de 2030.

En ese escenario, Guardado todavía podría convertirse en una de las piezas del nuevo proyecto. La decisión dependerá, en buena medida, de que complete los trámites necesarios para incorporarse al cuerpo técnico. Por ahora, la puerta permanece abierta.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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