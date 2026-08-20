Andrés Guardado será auxiliar de Rafael Márquez: el ‘Principito’ vuelve al Tri rumbo a 2030

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    Andrés Guardado será auxiliar de Rafael Márquez: el ‘Principito’ vuelve al Tri rumbo a 2030
    Andrés Guardado comenzará una nueva etapa con el Tricolor, ahora como integrante del equipo de trabajo de Rafael Márquez. FOTO: ESPECIAL

El histórico excapitán aportará su experiencia internacional al nuevo cuerpo técnico de México durante el proceso mundialista hacia 2030

Andrés Guardado volverá a la Selección Mexicana, pero ahora desde el banquillo. El histórico excapitán del Tricolor será auxiliar técnico de Rafael Márquez durante el proceso rumbo al Mundial de 2030, en un movimiento que reunirá a dos referentes del futbol nacional.

De acuerdo con ESPN y FOX Sports, las negociaciones están prácticamente cerradas después de que la Federación Mexicana de Futbol atendiera las condiciones planteadas por el “Principito”. La FMF todavía no presenta oficialmente a todo el equipo de trabajo del “Káiser”.

Guardado había negado en julio que existiera un acuerdo formal. Sin embargo, las conversaciones avanzaron durante las semanas siguientes.

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El principal obstáculo era la documentación que lo acreditara para ejercer como entrenador; mientras resolvía ese requisito, el exmediocampista continuó su preparación en España.

Incluso habría rechazado una oportunidad para integrarse a las fuerzas básicas del Real Betis con el objetivo de aceptar el proyecto mexicano.

Su llegada aporta liderazgo, conocimiento del vestidor y experiencia internacional. Guardado disputó cinco Copas del Mundo, defendió durante casi dos décadas a México y se convirtió en el futbolista con más apariciones en la historia de la Selección.

También jugó en Europa con Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Betis, antes de retirarse con León en 2025.

Rafael Márquez asumió el mando del Tri tras la salida de Javier Aguirre y encabeza el proyecto de la FMF hacia 2030. Antes de ser designado entrenador principal, trabajó como auxiliar del “Vasco” y dirigió al Barcelona Atlètic, experiencia que ahora complementará con la visión de Guardado.

La nueva etapa comenzará el 26 de septiembre ante Colombia. Después, México enfrentará a Perú el día 29, a Estados Unidos el 3 de octubre y a Chile el 6.

Esos amistosos serán la primera prueba de una dupla que conoce como pocas la presión del Tricolor y que buscará trasladar al banquillo la jerarquía que mostró dentro de la cancha.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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