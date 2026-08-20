FMF cambia el acceso a la Liga MX: así funcionará su nuevo modelo deportivo

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó un nuevo modelo deportivo que reordenará el balompié nacional y modificará la vía de acceso a la Liga MX. El proyecto, aprobado por las asambleas de la Federación y de Primera División, comenzará a instrumentarse por etapas y entrará en operación a partir de 2027. La principal novedad es una pirámide de competencia encabezada por la Liga de Expansión MX. Debajo estarán la Liga Premier y la Liga TDP, mientras que el Sector Amateur funcionará como base para captar y desarrollar futbolistas.

Aunque existirá circulación deportiva dentro de esa pirámide, la Liga MX permanecerá como una estructura diferenciada. Por ello, el anuncio no representa el regreso automático del ascenso y descenso entre Expansión y Primera División. Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, explicó que el ingreso al máximo circuito dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos por la Asamblea de Dueños, como ocurrió con el Atlante, que volvió en 2026 tras adquirir el certificado de afiliación del Mazatlán. La FMF añadió que solamente después de centralizar los derechos de transmisión se podrá analizar otro esquema de incorporación.

En consecuencia, ganar la Liga de Expansión no garantizará por sí mismo un boleto a Primera: cualquier club interesado deberá satisfacer las condiciones deportivas, administrativas, financieras y de infraestructura fijadas por la autoridad. El plan contempla puentes entre ambos bloques. La FMF proyecta Torneos de Copa y competencias conjuntas, filiales de equipos de Liga MX, inversión para mejorar instalaciones y operación, así como la estandarización de academias. La intención es elevar la formación y abrir rutas para que más jóvenes lleguen al máximo circuito o a las Selecciones Nacionales. Otro eje será ampliar la presencia territorial del futbol profesional. Actualmente alcanza 101 de las 131 ciudades mexicanas con más de 100 mil habitantes, una cobertura de 77.1 por ciento que representa a casi 50 millones de personas.

La meta será extenderlo a más comunidades de las 32 entidades del país. El modelo tiene el respaldo de los 18 clubes de Liga MX, una amplia mayoría de los integrantes de Expansión y los dirigentes de Premier, TDP y el Sector Amateur. Durante 2026 y 2027 habrá mesas de trabajo para definir reglas deportivas, operativas y normativas. La implementación comenzará de inmediato. La gran incógnita seguirá siendo cuándo volverá un ascenso ganado exclusivamente en la cancha.