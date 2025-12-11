¿Cuánto cuestan los boletos de México en el Mundial 2026?: precios del juego inaugural y la tercera etapa de venta de FIFA

La FIFA actualizó la información sobre los precios de boletos para los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, incluido el partido inaugural ante Sudáfrica, así como los encuentros frente a Corea del Sur y el rival europeo por definir.

Además, el organismo mantiene activa la tercera fase de venta de entradas, la cual se extenderá hasta el 13 de enero de 2026 bajo el esquema de Random Selection Draw, en el que los aficionados solicitan boletos y entran a un sorteo que definirá quién podrá comprarlos.

Aunque FIFA no publica tarifas detalladas por partido y categoría, sí reconoce que el torneo utiliza por primera vez un sistema de precios dinámicos, lo que ha generado variaciones amplias entre el valor base y los costos en plataformas secundarias ante la enorme demanda por los juegos de México.

TE PUEDE INTERESAR: Preventa del México vs Portugal vuelve a colapsar: Fanki registra fallas y usuarios no pueden comprar boletos

MÉXICO VS SUDÁFRICA: PRECIOS ESTIMADOS DEL PARTIDO INAUGURAL

El duelo del 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte es el más costoso del Grupo A.

En la venta oficial los boletos partieron de aproximadamente 30 mil pesos, mientras que en el mercado secundario las entradas han oscilado entre 63 mil y 927 mil pesos, con listados internacionales que incluso superan los 110 mil dólares en modalidades VIP.