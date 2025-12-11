¿Cuánto cuestan los boletos de México en el Mundial 2026?: precios del juego inaugural y la tercera etapa de venta de FIFA

/ 11 diciembre 2025
    ¿Cuánto cuestan los boletos de México en el Mundial 2026?: precios del juego inaugural y la tercera etapa de venta de FIFA
    Aficionados del Tri buscan boletos para los partidos de México en el Mundial 2026, en medio de los elevados precios y la alta demanda. FOTO: ESPECIAL

Los costos para el duelo inaugural y los otros dos juegos del Tri presentan rangos amplios por el sistema de precios dinámicos y la alta demanda; FIFA activa la tercera etapa de venta mediante sorteo

La FIFA actualizó la información sobre los precios de boletos para los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, incluido el partido inaugural ante Sudáfrica, así como los encuentros frente a Corea del Sur y el rival europeo por definir.

Además, el organismo mantiene activa la tercera fase de venta de entradas, la cual se extenderá hasta el 13 de enero de 2026 bajo el esquema de Random Selection Draw, en el que los aficionados solicitan boletos y entran a un sorteo que definirá quién podrá comprarlos.

Aunque FIFA no publica tarifas detalladas por partido y categoría, sí reconoce que el torneo utiliza por primera vez un sistema de precios dinámicos, lo que ha generado variaciones amplias entre el valor base y los costos en plataformas secundarias ante la enorme demanda por los juegos de México.

TE PUEDE INTERESAR: Preventa del México vs Portugal vuelve a colapsar: Fanki registra fallas y usuarios no pueden comprar boletos

MÉXICO VS SUDÁFRICA: PRECIOS ESTIMADOS DEL PARTIDO INAUGURAL

El duelo del 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte es el más costoso del Grupo A.

En la venta oficial los boletos partieron de aproximadamente 30 mil pesos, mientras que en el mercado secundario las entradas han oscilado entre 63 mil y 927 mil pesos, con listados internacionales que incluso superan los 110 mil dólares en modalidades VIP.

GUADALAJARA TAMBIÉN DISPARA PRECIOS PARA EL MÉXICO VS COREA DEL SUR

Para el choque del Tri en el Estadio Akron, los rangos en reventa van desde mil a 2 mil 250 dólares, con listados más accesibles en plataformas globales, alrededor de 114 dólares, hasta opciones premium arriba de 4 mil 500 dólares.

En moneda mexicana, algunos boletos han superado los 32 mil pesos y llegado a cifras cercanas al millón en ofertas VIP.

El partido ante el ganador del Playoffs UEFA presenta montos menos elevados que los otros dos del grupo.

Las entradas oscilan entre 140 y 620 dólares, mientras que las categorías premium rondan entre mil y 4 mil dólares, dependiendo del estadio y ubicación.

La Fase 3 de venta de boletos está activa desde el 11 de diciembre de 2025 y permite que cualquier aficionado con FIFA ID solicite entradas para una lista de partidos.

El proceso no garantiza la compra inmediata: los solicitantes entran a un sorteo cuyos resultados se anunciarán en las próximas semanas, y sólo quienes resulten seleccionados podrán adquirir los boletos asignados.

La FIFA también confirmó que casi dos millones de boletos ya fueron vendidos en fases previas, en un Mundial que se perfila como el más demandado de la historia.

