¿Antonio Vergara es mexicano? Desmienten rumor sobre el jugador del Napoli y el Tri

Antonio Vergara no es el refuerzo mexicano que las redes imaginaron. La supuesta ascendencia del jugador del Napoli y las versiones sobre una convocatoria a la Selección Mexicana fueron desmentidas por reportes en Italia y por la aclaración de Vito de Palma, comentarista de ESPN señalado como origen de la historia. El mediocampista de 23 años quedó en el centro de la conversación después de que se difundiera que tenía raíces mexicanas.

El rumor entusiasmó a aficionados del Tri, pero circuló sin confirmación del futbolista, del club o de la Federación Mexicana de Futbol. ¿Cómo nació el rumor sobre Antonio Vergara? De Palma explicó que el episodio ocurrió durante el descanso del Frosinone-Venecia, mientras se mostraban imágenes del triunfo del Inter sobre Napoli. Su compañero llamó al futbolista “el mexicano Vergara” y él respondió con una observación que después fue interpretada como una revelación sobre su familia. “No sé si tendrá algún pasado mexicano, porque es italianísimo”, fue la respuesta que recordó el analista. También señaló que mencionó el lugar de nacimiento del jugador para corregir la afirmación.

Su intervención, por tanto, no confirmaba una nacionalidad mexicana ni un vínculo familiar con el país. La versión se extendió entre cuentas y medios de México e Italia hasta convertirse en una supuesta oportunidad de incorporación al Tricolor. Desde Italia desmienten contactos con México CalcioNapoli24 publicó que Vergara no tendría antepasados mexicanos. Por su parte, el periodista Nicolò Schira aseguró que no existían contactos entre el futbolista y la Selección Mexicana para una posible naturalización, y descartó el supuesto acercamiento. Schira añadió que el jugador está en la consideración de Roberto Mancini y espera una convocatoria de Italia. Ese reporte apunta hacia la Azzurra, aunque no equivale a un llamado oficial.

Vergara nació el 16 de enero de 2003 en Frattaminore, Italia. Es un mediocampista ofensivo zurdo, formado en el Napoli, que sumó experiencia a préstamo con Pro Vercelli y Reggiana antes de volver al conjunto napolitano. También tuvo participación con Italia Sub-19. Por ahora, su llegada al Tri carece de sustento confirmado.