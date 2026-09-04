$!Rafa Márquez, Javier Aguirre y Memo Ochoa revelan sacrificios de la Selección Mexicana

Aun sin tener la certeza de estar listos para cada reto que se presentó en el camino, confiar en las capacidades propias y no dejar pasar las oportunidades fue el común denominador que definió las trayectorias de Javier Aguirre, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa. Reunidos en el escenario de México Siglo XXI, los tres referentes del futbol nacional coincidieron en que la autoconfianza y el trabajo constante son las únicas herramientas reales para vencer las dudas y alcanzar metas que parecían imposibles.

DECIRLE QUE SÍ A MÉXICO Y TOMAR LAS OPORTUNIDADES

Rafa Márquez recordó lo difícil que resultó dejar la dirección técnica del Barcelona B para sumarse al proyecto tricolor, admitiendo que el arraigo por la Selección pesó más que cualquier certeza profesional: “Es muy difícil decirle que no a México. Como jugador siempre moría por venir a la Selección; soy orgullosamente mexicano y era muy difícil negarse”.

Recordó también su salida temprana hacia el Mónaco a los 19 años tras la Copa América: “De pequeño, en vez de ver a Chabelo, veía el fútbol italiano los domingos con mi padre y le prometí que algún día jugaría allá. Las oportunidades son circunstancias y hay que tomarlas. Hay que confiar en uno mismo; aunque no estés preparado al cien por ciento, con coraje y pasión puedes conseguir el objetivo”. Por su parte, Guillermo Ochoa abordó la exigencia de debutar a los 18 años bajo el arco del América y el reto de sostenerse hasta disputar su sexta Copa del Mundo: “La clave en cualquier carrera es traer la tarea hecha. Yo venía preparado desde los 10 años en fuerzas básicas; ya sabía qué era el América: a donde fuéramos, los estadios se llenaban para vernos perder. Las dudas siempre van a existir, pero con base en trabajo y constancia sales adelante”.

LA SOLEDAD SER DIRECTOR TÉCNICO Y EL PESO DEL ERROR

Javier Aguirre relató cómo cambió su anhelo de joven de abrir una librería al terminar su carrera como jugador por el oficio en el banquillo: “No sabía a dónde iba. Sentía la soledad del entrenador, el momento de tomar decisiones donde equivocarse es inherente al juego. Sentía que no valía para ello, pero después de tantos años, valió la pena”. A través de imágenes históricas proyectadas en el panel, los tres futbolistas repasaron sus pasajes más duros: Al observar su partido ante Brasil en 2014, Guillremo Ochoa recordó el golpe anímico de no haber jugado en Sudáfrica 2010 y el caso de clembuterol en 2011 que frenó su fichaje al PSG, destacando la confianza del dueño del Ajaccio para llegar a Francia: “Yo sé lo que me costó ser el portero que soy. Depende de uno seguir adelante o tirar la toalla”. Frente a su expulsión contra Estados Unidos en 2002 y la Champions de 2006, Rafael Márquez, reconoció que “para conseguir sueños no hay caminos cortos”. Asimismo, relató la investigación en su contra por autoridades estadounidenses: “Estuve semanas asustado y deprimido, pero con el coraje de no haber hecho nada salí a la calle con la cara en alto. El cariño de la gente me hizo mantener una actitud positiva”. Al evaluar sus etapas como estratega nacional, Javier Aguirre, se dirigió a su propia imagen tomada después de la clasificación de México con autocrítica: “Le diría que aprenda de sus errores, que no sea tan visceral, que escuche más. En mi carrera me he equivocado un montón de veces, pero siempre lo hice pensando en lo mejor para el equipo”.