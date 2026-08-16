¡Apunta la fecha! Saltillo Soccer debuta ante La Tribu en la Liga Premier

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    ¡Apunta la fecha! Saltillo Soccer debuta ante La Tribu en la Liga Premier
    La afición también deberá estar pendiente de los precios del abono y las entradas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Los Coyotes confirmaron oficialmente su primer partido de la temporada 2026-27: recibirán a La Tribu de Ciudad Juárez el sábado 29 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico

Después de varios días en los que comenzó a circular la posible programación de la Jornada 1, los Coyotes finalmente hicieron oficial su encuentro inaugural. Saltillo Soccer recibirá a La Tribu de Ciudad Juárez el sábado 29 de agosto a las 17:00 horas, en el Olímpico de Saltillo.

El duelo tendrá un ingrediente especial para los seguidores de la Doble S, ya que ambos equipos tienen un antecedente en una final, en la que Saltillo Soccer consiguió quedarse con el campeonato. Ahora volverán a encontrarse, pero esta vez para abrir una nueva temporada y con el conjunto saltillense como local.

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El propio club acompañó el anuncio con el mensaje “¡Apunta la fecha!”, invitando a su afición a reencontrarse con el equipo en el Olímpico para el inicio de la campaña.

Con este anuncio también queda confirmado uno de los partidos que la Doble S tendrá en la primera jornada, luego de que previamente se había manejado como una posibilidad a partir de información que circuló sobre el calendario. Ahora, el debut ante La Tribu ya tiene carácter oficial.

A LA ESPERA DE LOS ABONOS

Para los aficionados que quieran acompañar a Saltillo Soccer durante la temporada, el club también adelantó en días pasados que próximamente estarán disponibles los abonos para la campaña 2026-27.

A través de sus redes sociales, la institución invitó a sus seguidores a estar atentos a la información sobre el lanzamiento del abono, que permitirá asegurar un lugar en el Olímpico para los partidos de los Coyotes como locales y que contará con beneficios para los aficionados.

Por ahora, todavía no se han dado a conocer los precios del abono ni el costo de las entradas para los partidos individuales, por lo que quienes tengan planeado acudir al debut deberán mantenerse pendientes de los próximos anuncios del club.

La cita ya está marcada en el calendario: sábado 29 de agosto, a las 17:00 horas, en el Estadio Olímpico de Saltillo.

Después de la espera y la preparación rumbo al regreso a la Liga Premier, Saltillo Soccer ya tiene fecha para volver a encontrarse con su afición. El balón está listo para comenzar a rodar y los Coyotes abrirán la temporada ante un viejo conocido.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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