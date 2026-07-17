¿Argentina es los Knicks del Mundial? La comparación que ilusiona con el bicampeonato

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    ¿Argentina es los Knicks del Mundial? La comparación que ilusiona con el bicampeonato
    Lionel Messi y Jalen Brunson lideraron dos caminos marcados por la resistencia y los finales dramáticos. FOTO: GEMINI

La Albiceleste ha sobrevivido a cuatro cruces de eliminación directa con remontadas y goles agónicos, un recorrido que recuerda al título de Nueva York

Argentina y los Knicks de Nueva York comparten una fórmula ganadora: remontadas y finales de infarto. El parecido se hizo viral cuando Josh Hart, campeón de la NBA, entre otros tuiteros especializados con el baloncesto, publicaron imágenes alusivas entre la Selección y el equipo monarca tras el triunfo albiceleste sobre Inglaterra.

Argentina alcanzó la Final del Mundial 2026 sin estar arriba al cumplirse el minuto 90 en sus cuatro cruces directos. En Dieciseisavos venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra; luego levantó un 0-2 frente a Egipto y ganó 3-2 con gol de Enzo Fernández en la compensación.

En Cuartos igualó 1-1 con Suiza y resolvió 3-1 en la prórroga. La historia se repitió en Semifinales: Inglaterra ganaba 1-0 hasta el minuto 85, pero Enzo empató y Lautaro Martínez firmó el 2-1 en tiempo agregado.

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Así, el campeón defensor avanzó a la Final ante España del domingo 19 de julio. Remontada ante Inglaterra Los Knicks siguieron una ruta semejante hacia su primer campeonato desde 1973.

El equipo acabó los Playoffs con marca de 6-2 cuando llegó a perder por doble dígito, el mejor registro de los últimos 30 años. En las Finales remontó al menos 10 puntos en sus cuatro victorias sobre San Antonio.

La muestra más espectacular llegó en el Juego 4. Nueva York borró una diferencia de 29 unidades, la mayor remontada en la historia de las Finales, y ganó 107-106 con un toque de OG Anunoby a 1.2 segundos del final. Después conquistó la serie 4-1 y terminó con una sequía de 53 años.

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Sus líderes también se reflejan. Lionel Messi ha aparecido en los momentos clave; Jalen Brunson cerró el Juego 5 con 45 puntos y fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales. A su alrededor, ambos cuentan con figuras dispuestas a sacrificar protagonismo por el equipo.

Argentina y los Knicks no practican el mismo deporte, pero dominan el mismo oficio: resistir la presión y golpear cuando el reloj está por agotarse. Ahora falta la última coincidencia.

Nueva York levantó el trofeo; la Albiceleste deberá vencer a España para transformar su recorrido agónico en el bicampeonato mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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