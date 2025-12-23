Jordan Carrillo se acerca a Pumas tras acuerdo con Santos Laguna
La llegada del extremo mexicano también modifica el panorama del mercado auriazul, al dejar prácticamente descartada la opción de Uriel Antuna
Jordan Carrillo está cerca de convertirse en nuevo jugador de Pumas, en una operación que responde a la intención del Club Universidad Nacional de ampliar su plantel rumbo al Clausura 2026. La directiva auriazul alcanzó un acuerdo para incorporar al extremo mexicano de 24 años, movimiento que marca una de las primeras decisiones relevantes del área deportiva encabezada por Antonio Sancho.
De acuerdo con información confirmada por este medio, la llegada de Jordan Carrillo fue avalada por el cuerpo técnico que dirige Efraín Juárez, el cual identificó la necesidad de sumar un jugador abierto que pudiera ofrecer variantes ofensivas por las bandas. Aunque se analizaron varios perfiles, el nombre del futbolista surgido en Santos Laguna terminó por tomar fuerza y encaminar la negociación.
Con este escenario, una de las opciones que había sido vinculada con el conjunto universitario pierde terreno. La posible incorporación de Uriel Antuna quedó prácticamente descartada tras cerrarse el acuerdo por Carrillo. En la mesa de análisis también apareció Sebastián Córdova, aunque su caso sigue bajo revisión y no se ha tomado una determinación final sobre su posible llegada a Cantera.
La contratación de Carrillo no cierra el mercado para Pumas. Al interior del club se mantiene la idea de reforzar los extremos, considerando que el equipo afrontará dos competencias durante el próximo semestre: la Liga MX y la CONCACAF Champions Cup. Por ello, no se descarta sumar a otro jugador en esa zona del campo, incluso con la posibilidad de que sea extranjero, lo que podría derivar en ajustes dentro del plantel actual.
¿Quién es Jordan Carrillo? Nacido el 30 de noviembre de 2001, el futbolista puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, mediocampista ofensivo o incluso como delantero centro en situaciones específicas. Se formó en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey y debutó en Primera División con Santos Laguna. Posteriormente tuvo una etapa en Europa con el Sporting de Gijón, donde no logró continuidad, antes de regresar al futbol mexicano.
En el Apertura 2025, Carrillo participó en 13 partidos con Santos Laguna, aunque solo fue titular en dos encuentros. Sumó 349 minutos y no registró goles ni asistencias, cifras que reflejan un semestre con poca regularidad.
De concretarse su llegada, Jordan Carrillo se convertiría en el cuarto refuerzo de Pumas para el Clausura 2026, sumándose al delantero brasileño Juninho, al mediocampista César Garza y al defensor Tony Leone. La directiva universitaria aún trabaja en cerrar la llegada de un atacante extranjero, además de evaluar opciones para el mediocampo ofensivo y la defensa, con el objetivo de conformar un plantel más amplio para el próximo torneo.