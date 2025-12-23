Jordan Carrillo se acerca a Pumas tras acuerdo con Santos Laguna

Jordan Carrillo está cerca de convertirse en nuevo jugador de Pumas, en una operación que responde a la intención del Club Universidad Nacional de ampliar su plantel rumbo al Clausura 2026. La directiva auriazul alcanzó un acuerdo para incorporar al extremo mexicano de 24 años, movimiento que marca una de las primeras decisiones relevantes del área deportiva encabezada por Antonio Sancho.

De acuerdo con información confirmada por este medio, la llegada de Jordan Carrillo fue avalada por el cuerpo técnico que dirige Efraín Juárez, el cual identificó la necesidad de sumar un jugador abierto que pudiera ofrecer variantes ofensivas por las bandas. Aunque se analizaron varios perfiles, el nombre del futbolista surgido en Santos Laguna terminó por tomar fuerza y encaminar la negociación.

TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez, el más efectivo desde el punto penal en la Premier League

Con este escenario, una de las opciones que había sido vinculada con el conjunto universitario pierde terreno. La posible incorporación de Uriel Antuna quedó prácticamente descartada tras cerrarse el acuerdo por Carrillo. En la mesa de análisis también apareció Sebastián Córdova, aunque su caso sigue bajo revisión y no se ha tomado una determinación final sobre su posible llegada a Cantera.