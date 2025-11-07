Con el regreso de Gilberto Mora y las novedades de Obed Vargas y la ‘Hormiga’ González, Aguirre revela convocatoria de México

La Selección Mexicana de Javier Aguirre entrará nuevamente en acción durante la Fecha FIFA del próximo fin de semana, donde enfrentará primero a Uruguay en el Estadio TSM de Torreón y después a Paraguay en el Alamodome de San Antonio. Para esta doble prueba, el “Vasco” presentó una lista que mezcla experiencia internacional con futbolistas jóvenes que han ganado protagonismo en sus clubes. Entre los porteros, destacan Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y el regreso de Carlos Acevedo (arquero de Santos, quien jugará en casa), quien vuelve a la convocatoria, luego de su llamado en la Fecha FIFA anterior. TE PUEDE INTERESAR: México suma su primer triunfo en el Mundial Sub-17 y sueña con avanzar a Octavos

DEFENSA CON BASE EUROPEA En la zona baja, Aguirre mantiene el eje europeo con César Montes (Lokomotiv) y Johan Vásquez (Genoa), además de Edson Álvarez (Fenerbahçe), a quien nuevamente considera como defensor central. Se suman Kevin Álvarez e Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Pumas), Jesús Chiquete (Cruz Azul) y la continuidad del lateral Mateo Chávez (AZ Alkmaar). MEDIOCAMPO DE PROYECCIÓN El medio campo tiene un fuerte componente de jóvenes con presente destacado en Liga MX y MLS: Fidel Ambriz (Rayados), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos) y Obed Vargas (Seattle Sounders). Se mantienen piezas de generación y dinámica como Erick Sánchez (América) y Orbelín Pineda (AEK Atenas). También entra Marcel Ruiz (Toluca), uno de los jugadores más regulares en el Apertura 2025 de la Liga MX. DELANTERA CON VARIANTES En ataque, Aguirre apuesta por amplitud y recorrido: Alexis Gutiérrez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Chivas) y Diego Lainez (Tigres) para las bandas; mientras que Hirving Lozano (San Diego FC) será el referente de desequilibrio. En punta, Raúl Jiménez (Fulham) y Germán Berterame (Rayados) competirán por el rol de nueve titular. Además, continúa Jorge Ruvalcaba (Pumas) y aparece por primera vez Armando “Hormiga” González (Chivas), quien vive un momento ascendente e incluso podría ser campeón goleador del torneo.