Con el regreso de Gilberto Mora y las novedades de Obed Vargas y la ‘Hormiga’ González, Aguirre revela convocatoria de México

Fútbol
/ 7 noviembre 2025
    Con el regreso de Gilberto Mora y las novedades de Obed Vargas y la ‘Hormiga’ González, Aguirre revela convocatoria de México
    Tal como se había anticipado, Armando González fue convocado para esta Fecha FIFA, luego de su gran paso en el Apertura 2025 con las Chivas, donde podría convertirse en campeón goleador. FOTO: MEXSPORT

El DT de la Selección Tricolor detalló su llamado para los amistoso de la Fecha FIFA que arranca este sábado 15 de noviembre en Torreón ante Uruguay

La Selección Mexicana de Javier Aguirre entrará nuevamente en acción durante la Fecha FIFA del próximo fin de semana, donde enfrentará primero a Uruguay en el Estadio TSM de Torreón y después a Paraguay en el Alamodome de San Antonio.

Para esta doble prueba, el “Vasco” presentó una lista que mezcla experiencia internacional con futbolistas jóvenes que han ganado protagonismo en sus clubes.

Entre los porteros, destacan Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y el regreso de Carlos Acevedo (arquero de Santos, quien jugará en casa), quien vuelve a la convocatoria, luego de su llamado en la Fecha FIFA anterior.

TE PUEDE INTERESAR: México suma su primer triunfo en el Mundial Sub-17 y sueña con avanzar a Octavos

DEFENSA CON BASE EUROPEA

En la zona baja, Aguirre mantiene el eje europeo con César Montes (Lokomotiv) y Johan Vásquez (Genoa), además de Edson Álvarez (Fenerbahçe), a quien nuevamente considera como defensor central.

Se suman Kevin Álvarez e Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Pumas), Jesús Chiquete (Cruz Azul) y la continuidad del lateral Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

MEDIOCAMPO DE PROYECCIÓN

El medio campo tiene un fuerte componente de jóvenes con presente destacado en Liga MX y MLS: Fidel Ambriz (Rayados), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos) y Obed Vargas (Seattle Sounders).

Se mantienen piezas de generación y dinámica como Erick Sánchez (América) y Orbelín Pineda (AEK Atenas). También entra Marcel Ruiz (Toluca), uno de los jugadores más regulares en el Apertura 2025 de la Liga MX.

DELANTERA CON VARIANTES

En ataque, Aguirre apuesta por amplitud y recorrido: Alexis Gutiérrez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Chivas) y Diego Lainez (Tigres) para las bandas; mientras que Hirving Lozano (San Diego FC) será el referente de desequilibrio.

En punta, Raúl Jiménez (Fulham) y Germán Berterame (Rayados) competirán por el rol de nueve titular. Además, continúa Jorge Ruvalcaba (Pumas) y aparece por primera vez Armando “Hormiga” González (Chivas), quien vive un momento ascendente e incluso podría ser campeón goleador del torneo.

AUSENCIAS DESTACADAS

Entre las bajas por lesión destacan Santiago Giménez (Milan), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), César Huerta (Anderlecht) y Alexis Vega (Toluca).

En cuanto a decisiones técnicas, quedan fuera Guillermo Ochoa, Henry Martín, Sebastián Córdova, Uriel Antuna, Jorge Sánchez y Jesús Angulo, todos regulares en procesos anteriores.

LO QUE SE JUEGA MÉXICO

Estos amistosos, mismos que se disputarán el 15 de noviembre a las 7 de la noche (Uruguay) y el 18 de noviembre a las 7:30 p.m. (Paraguay), ambos transmitidos por Televisa y TV Azteca, servirán para afinar la estructura previa al inicio de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, además de evaluar a los elementos jóvenes que buscan consolidarse en el esquema de Aguirre.

Temas


Convocatoria
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Torreón

Personajes


Javier Aguirre

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

