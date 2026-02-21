Isaac del Toro es líder del UAE Tour 2026 tras ganar la sexta etapa en Jebel Hafeet

El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso este sábado en la sexta etapa del UAE Tour 2026, conquistando la exigente subida al Jebel Hafeet y tomando el liderato de la clasificación general a falta de una jornada para el cierre de la competencia.

La jornada de 168 kilómetros, con final en alto, marcó la etapa reina de la prueba WorldTour en los Emiratos Árabes Unidos, donde Del Toro demostró fortaleza y estrategia al atacar en los tramos decisivos y abrir hueco sobre sus principales rivales.

El corredor del UAE Team Emirates–XRG no solo se llevó la victoria parcial, sino que también desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) del maillot rojo de líder, colocándose con una diferencia de 20 segundos sobre él en la general.

