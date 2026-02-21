Isaac del Toro es líder del UAE Tour 2026 tras ganar la sexta etapa en Jebel Hafeet
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG conquistó la etapa reina en Emiratos Árabes Unidos, desbancó a Antonio Tiberi y quedó a un paso del título
El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso este sábado en la sexta etapa del UAE Tour 2026, conquistando la exigente subida al Jebel Hafeet y tomando el liderato de la clasificación general a falta de una jornada para el cierre de la competencia.
La jornada de 168 kilómetros, con final en alto, marcó la etapa reina de la prueba WorldTour en los Emiratos Árabes Unidos, donde Del Toro demostró fortaleza y estrategia al atacar en los tramos decisivos y abrir hueco sobre sus principales rivales.
El corredor del UAE Team Emirates–XRG no solo se llevó la victoria parcial, sino que también desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) del maillot rojo de líder, colocándose con una diferencia de 20 segundos sobre él en la general.
TE PUEDE INTERESAR: Comité Olímpico investigará a Gianni Infantino por su vínculo con Donald Trump
En la clasificación de la sexta etapa, el australiano Luke Plapp cruzó la meta en segundo lugar a 12 segundos, seguido por el austríaco Felix Gall a 21 segundos.
Con este resultado, Del Toro queda a un paso de coronarse campeón del UAE Tour, ya que la séptima y última etapa, tradicionalmente favorable para velocistas, no suele generar grandes diferencias en la general. Por eso medios especializados ya lo consideran “campeón virtual” de la carrera.
Esta actuación representa un hito importante en la carrera del joven bajacaliforniano, quien con solo 22 años ha logrado destacarse en una de las competencias por etapas más importantes del calendario internacional al inicio de la temporada.
Del Toro ya había mostrado un inicio sólido en esta edición del UAE Tour, habiendo vencido en la primera etapa y manteniéndose entre los favoritos de la clasificación general antes de recuperar el liderato hoy con una exhibición sobresaliente de fuerza en la montaña.