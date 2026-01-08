Liga MX Femenil Jornada 2: fechas, canales y duelos clave del Clausura 2026

La Liga MX Femenil puso en marcha el torneo Clausura 2026 con una Jornada 1 que dejó marcadores amplios, resultados esperados y algunas sorpresas que marcaron el inicio del certamen. Con la primera fecha completa, la competencia entra de inmediato en su segundo capítulo, que se disputará a lo largo del fin de semana con cruces que comienzan a perfilar a los equipos protagonistas.

Entre los conjuntos llamados a pelear en la parte alta, Tigres Femenil inició la defensa del título con una victoria como visitante al imponerse 4-1 al Necaxa, con cuatro anotaciones de Diana Ordóñez. América, subcampeón del torneo anterior, también sumó sus primeros tres puntos tras vencer 2-1 a Santos Laguna en Torreón, con goles de Luebbert y Camberos.

Pachuca mantuvo la inercia de torneos recientes al derrotar 3-0 al Atlas en el Estadio Jalisco, mientras que Rayadas comenzó el semestre con una goleada de 4-0 sobre Puebla en casa.

Chivas abrió el Clausura 2026 con una victoria de 2-0 ante Atlético de San Luis en el Akron, encuentro en el que Jasmine Casarez marcó su primer gol con el conjunto rojiblanco. En Ciudad Universitaria, Pumas fue uno de los equipos más contundentes al superar 4-1 a Querétaro, con triplete de Angelina Hix.