Liga MX Femenil Jornada 2: fechas, canales y duelos clave del Clausura 2026

/ 8 enero 2026
    Rayadas jugarán en casa ante Necaxa en la continuidad de la segunda fecha del torneo. FOTO: MEXSPORT

Tras una primera fecha con goles y resultados claros, la Liga MX Femenil continúa con la Jornada 2 del Clausura 2026, que se disputará del 9 al 12 de enero

La Liga MX Femenil puso en marcha el torneo Clausura 2026 con una Jornada 1 que dejó marcadores amplios, resultados esperados y algunas sorpresas que marcaron el inicio del certamen. Con la primera fecha completa, la competencia entra de inmediato en su segundo capítulo, que se disputará a lo largo del fin de semana con cruces que comienzan a perfilar a los equipos protagonistas.

Entre los conjuntos llamados a pelear en la parte alta, Tigres Femenil inició la defensa del título con una victoria como visitante al imponerse 4-1 al Necaxa, con cuatro anotaciones de Diana Ordóñez. América, subcampeón del torneo anterior, también sumó sus primeros tres puntos tras vencer 2-1 a Santos Laguna en Torreón, con goles de Luebbert y Camberos.

Pachuca mantuvo la inercia de torneos recientes al derrotar 3-0 al Atlas en el Estadio Jalisco, mientras que Rayadas comenzó el semestre con una goleada de 4-0 sobre Puebla en casa.

Chivas abrió el Clausura 2026 con una victoria de 2-0 ante Atlético de San Luis en el Akron, encuentro en el que Jasmine Casarez marcó su primer gol con el conjunto rojiblanco. En Ciudad Universitaria, Pumas fue uno de los equipos más contundentes al superar 4-1 a Querétaro, con triplete de Angelina Hix.

Cruz Azul destacó como visitante al imponerse 5-0 al León, resultado que le permitió arrancar el torneo con una diferencia importante de goles a favor.

El partido con mayor número de anotaciones se disputó en Toluca, donde las Diablas vencieron 5-3 a Tijuana en un encuentro de constante intercambio ofensivo. La sorpresa de la jornada se presentó en Mazatlán, donde las Cañoneras superaron 3-2 a FC Juárez con un gol en la recta final, rompiendo los pronósticos de la primera fecha.

JORNADA 2: FECHAS, HORARIOS Y TRANSMISIONES

La actividad de la Jornada 2 comenzará el viernes 9 de enero y concluirá el lunes 12. El viernes, Atlético de San Luis recibirá a Pumas a las 19:00 horas, con transmisión por ESPN y Disney+ Premium.

El sábado se jugarán tres encuentros: Cruz Azul vs Chivas a las 15:45 horas por los canales oficiales de la Liga MX Femenil; FC Juárez vs León a las 17:06 horas y Tijuana vs América a las 21:06 horas, ambos por FOX en Tubi.

El domingo, Monterrey enfrentará a Necaxa a las 18:00 horas en plataformas oficiales de la liga, mientras que Pachuca será local ante Querétaro a las 19:00 horas por FOX en Tubi. La jornada concluirá el lunes con los duelos Toluca vs Atlas a las 18:00 horas y Mazatlán vs Santos Laguna a las 19:00 horas.

El encuentro entre Tigres Femenil y Puebla fue aplazado y se disputará el 13 de febrero, debido a ajustes en el calendario de las actuales campeonas. Con apenas una fecha disputada, el Clausura 2026 avanza sin pausa y la segunda jornada aparece como una oportunidad temprana para confirmar tendencias o corregir el rumbo.

