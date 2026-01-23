Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil entra en una fase clave del Clausura 2026 con el arranque de la Jornada 5, luego de cuatro fechas que ya comienzan a marcar tendencias claras en la parte alta y baja de la tabla.

El torneo ha mostrado a varios equipos con paso sólido, mientras otros buscan reaccionar para no rezagarse en la lucha por los puestos de Liguilla.

Tras la disputa de la Jornada 4, Rayadas de Monterrey se mantiene como líder general con paso perfecto y 12 puntos, consolidándose como el equipo más regular del certamen hasta el momento.

Detrás aparece un pelotón conformado por América Femenil, Pumas Femenil y Chivas Femenil, todas con 10 unidades, lo que anticipa una cerrada pelea por la cima en las próximas semanas.

Más abajo, Pachuca Femenil, Toluca Femenil y Juárez Femenil suman nueve puntos cada una, manteniéndose dentro de los puestos de clasificación.

La zona media de la tabla muestra a Cruz Azul Femenil, Tigres Femenil, con un partido pendiente, y Mazatlán Femenil con siete unidades, mientras que Tijuana Femenil suma cuatro puntos, León Femenil dos y Santos Femenil apenas uno. En el fondo, Querétaro Femenil, Puebla Femenil y Necaxa Femenil aún no conocen la victoria ni han podido sumar puntos.