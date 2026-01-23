Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 23 enero 2026
    Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
    Rayadas de Monterrey llega como líder del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en una Jornada 5 que puede redefinir la pelea por la cima del torneo. FOTO: MEXSPORT

Rayadas lidera con paso perfecto, América, Pumas y Chivas presionan desde atrás y la siguiente fecha promete movimientos clave en la clasificación

La Liga MX Femenil entra en una fase clave del Clausura 2026 con el arranque de la Jornada 5, luego de cuatro fechas que ya comienzan a marcar tendencias claras en la parte alta y baja de la tabla.

El torneo ha mostrado a varios equipos con paso sólido, mientras otros buscan reaccionar para no rezagarse en la lucha por los puestos de Liguilla.

Tras la disputa de la Jornada 4, Rayadas de Monterrey se mantiene como líder general con paso perfecto y 12 puntos, consolidándose como el equipo más regular del certamen hasta el momento.

TE PUEDE INTERESAR: Raphael Veiga sería refuerzo del América tras acuerdo con Palmeiras

Detrás aparece un pelotón conformado por América Femenil, Pumas Femenil y Chivas Femenil, todas con 10 unidades, lo que anticipa una cerrada pelea por la cima en las próximas semanas.

Más abajo, Pachuca Femenil, Toluca Femenil y Juárez Femenil suman nueve puntos cada una, manteniéndose dentro de los puestos de clasificación.

La zona media de la tabla muestra a Cruz Azul Femenil, Tigres Femenil, con un partido pendiente, y Mazatlán Femenil con siete unidades, mientras que Tijuana Femenil suma cuatro puntos, León Femenil dos y Santos Femenil apenas uno. En el fondo, Querétaro Femenil, Puebla Femenil y Necaxa Femenil aún no conocen la victoria ni han podido sumar puntos.

La Jornada 4 fue determinante para este acomodo.

Pachuca firmó una de las goleadas del torneo al imponerse 7-0 a Puebla; América venció 2-0 al Atlético de San Luis; Juárez superó 2-1 a Tijuana; Tigres se impuso 2-1 a Toluca; Pumas ganó 1-0 a Necaxa; Santos y León empataron sin goles; Chivas derrotó 2-0 a Querétaro; Rayadas se impuso 2-1 a Cruz Azul y Mazatlán igualó 1-1 con Atlas, resultados que terminaron por apretar la lucha en la zona alta.

Con este panorama, la Jornada 5 se disputará del 24 al 26 de enero y presenta duelos que pueden mover de forma importante la clasificación.

El calendario contempla los partidos Atlético de San Luis vs Tijuana, Juárez vs Cruz Azul, Tigres vs Atlas, Puebla vs Chivas, Pumas vs Santos, América vs Mazatlán, Querétaro vs Toluca, Necaxa vs Pachuca y León vs Rayadas de Monterrey.

Encuentros como América ante Mazatlán, Pumas frente a Santos y el choque entre León y Rayadas destacan por su impacto directo en la pelea por los primeros lugares.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Futbol Femenil
previa

Organizaciones


Liga MX Femenil
Rayadas de Monterrey

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid