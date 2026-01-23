Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
Rayadas lidera con paso perfecto, América, Pumas y Chivas presionan desde atrás y la siguiente fecha promete movimientos clave en la clasificación
La Liga MX Femenil entra en una fase clave del Clausura 2026 con el arranque de la Jornada 5, luego de cuatro fechas que ya comienzan a marcar tendencias claras en la parte alta y baja de la tabla.
El torneo ha mostrado a varios equipos con paso sólido, mientras otros buscan reaccionar para no rezagarse en la lucha por los puestos de Liguilla.
Tras la disputa de la Jornada 4, Rayadas de Monterrey se mantiene como líder general con paso perfecto y 12 puntos, consolidándose como el equipo más regular del certamen hasta el momento.
Detrás aparece un pelotón conformado por América Femenil, Pumas Femenil y Chivas Femenil, todas con 10 unidades, lo que anticipa una cerrada pelea por la cima en las próximas semanas.
Más abajo, Pachuca Femenil, Toluca Femenil y Juárez Femenil suman nueve puntos cada una, manteniéndose dentro de los puestos de clasificación.
La zona media de la tabla muestra a Cruz Azul Femenil, Tigres Femenil, con un partido pendiente, y Mazatlán Femenil con siete unidades, mientras que Tijuana Femenil suma cuatro puntos, León Femenil dos y Santos Femenil apenas uno. En el fondo, Querétaro Femenil, Puebla Femenil y Necaxa Femenil aún no conocen la victoria ni han podido sumar puntos.
La Jornada 4 fue determinante para este acomodo.
Pachuca firmó una de las goleadas del torneo al imponerse 7-0 a Puebla; América venció 2-0 al Atlético de San Luis; Juárez superó 2-1 a Tijuana; Tigres se impuso 2-1 a Toluca; Pumas ganó 1-0 a Necaxa; Santos y León empataron sin goles; Chivas derrotó 2-0 a Querétaro; Rayadas se impuso 2-1 a Cruz Azul y Mazatlán igualó 1-1 con Atlas, resultados que terminaron por apretar la lucha en la zona alta.
Con este panorama, la Jornada 5 se disputará del 24 al 26 de enero y presenta duelos que pueden mover de forma importante la clasificación.
El calendario contempla los partidos Atlético de San Luis vs Tijuana, Juárez vs Cruz Azul, Tigres vs Atlas, Puebla vs Chivas, Pumas vs Santos, América vs Mazatlán, Querétaro vs Toluca, Necaxa vs Pachuca y León vs Rayadas de Monterrey.
Encuentros como América ante Mazatlán, Pumas frente a Santos y el choque entre León y Rayadas destacan por su impacto directo en la pelea por los primeros lugares.