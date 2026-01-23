Raphael Veiga sería refuerzo del América tras acuerdo con Palmeiras

El Club América avanza con paso firme en el mercado rumbo al Clausura 2026 y todo apunta a que Raphael Veiga está cada vez más cerca de vestirse de azulcrema.

De acuerdo con la información más reciente, la directiva americanista y el Palmeiras ya tendrían un principio de acuerdo para que el mediocampista brasileño llegue a la Liga MX en calidad de préstamo, con la intención de reforzar al equipo durante el próximo torneo.

Las negociaciones entre ambos clubes han avanzado de manera significativa en las últimas horas, al punto de que el entendimiento entre las partes ya estaría encaminado en los términos generales de la operación.

El acuerdo contempla que Veiga arribe inicialmente a préstamo, con una opción de compra al término del periodo pactado, fórmula que permitiría al América incorporar a uno de los futbolistas más determinantes del futbol sudamericano sin realizar de inmediato una inversión total por su carta.

En el plano económico, el club de Coapa asumiría el salario del jugador, uno de los mejor pagados dentro de la plantilla del Palmeiras, mientras que el monto global de la operación rondaría cifras elevadas si se concreta la compra definitiva.