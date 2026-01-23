Raphael Veiga sería refuerzo del América tras acuerdo con Palmeiras

/ 23 enero 2026
    Raphael Veiga sería refuerzo del América tras acuerdo con Palmeiras
    Raphael Veiga, figura del Palmeiras, está a detalles de convertirse en refuerzo del Club América para el Clausura 2026. FOTO: ESPECIAL

Águilas y cariocas ya tendrían un principio de acuerdo para el préstamo de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que apunta a llegar en este Clausura 2026 de la Liga MX

El Club América avanza con paso firme en el mercado rumbo al Clausura 2026 y todo apunta a que Raphael Veiga está cada vez más cerca de vestirse de azulcrema.

De acuerdo con la información más reciente, la directiva americanista y el Palmeiras ya tendrían un principio de acuerdo para que el mediocampista brasileño llegue a la Liga MX en calidad de préstamo, con la intención de reforzar al equipo durante el próximo torneo.

Las negociaciones entre ambos clubes han avanzado de manera significativa en las últimas horas, al punto de que el entendimiento entre las partes ya estaría encaminado en los términos generales de la operación.

El acuerdo contempla que Veiga arribe inicialmente a préstamo, con una opción de compra al término del periodo pactado, fórmula que permitiría al América incorporar a uno de los futbolistas más determinantes del futbol sudamericano sin realizar de inmediato una inversión total por su carta.

En el plano económico, el club de Coapa asumiría el salario del jugador, uno de los mejor pagados dentro de la plantilla del Palmeiras, mientras que el monto global de la operación rondaría cifras elevadas si se concreta la compra definitiva.

Estos detalles, junto con aspectos administrativos, son los que aún se encuentran en proceso de ajuste para cerrar formalmente la llegada del brasileño.

Uno de los puntos clave para destrabar el fichaje es la liberación de una plaza de extranjero dentro del plantel americanista.

Actualmente, la directiva trabaja en movimientos internos para generar el espacio necesario que permita el registro de Veiga ante la Liga MX, situación que se ha convertido en el último gran obstáculo para concretar la operación.

Raphael Veiga, de 30 años, se ha consolidado como uno de los futbolistas más influyentes del Palmeiras en los últimos años, gracias a su capacidad para generar juego, su llegada constante al área y su aporte goleador desde el mediocampo.

