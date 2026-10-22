Atlante vs San Luis: Potros buscan triunfo clave para seguir soñando con la Liguilla

El encuentro comenzará a las 9 de la noche, en el Estadio Banorte. Sobre la cancha estarán dos equipos separados por apenas dos puntos y obligados a sumar, debido a que ninguno tiene asegurado un lugar entre los ocho primeros de la clasificación.

Los Potros de Hierro necesitan hacerse fuertes en casa para mantener vivas sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

El Atlante buscará convertir el impulso de su victoria reciente en un paso firme hacia la Liguilla cuando reciba al Atlético de San Luis este viernes, en uno de los encuentros que abrirán la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Atlante llega en el decimoquinto puesto, con 14 unidades producto de tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Ha marcado 14 goles y recibido 19, estadísticas que explican parte de las dificultades enfrentadas durante su regreso a la Primera División después de 12 años de ausencia.

Sin embargo, los azulgranas recuperaron ánimo a mitad de semana al derrotar 1-0 a Juárez en la frontera.

El defensa Nicolás Carrera apareció al minuto 76 con un remate de cabeza para firmar una victoria clave que mantuvo a los capitalinos en la pelea por los puestos de clasificación.

El desafío ahora será trasladar esa mejoría a su estadio. Antes del triunfo sobre los Bravos, Atlante había encadenado derrotas frente a Querétaro y Pumas, por lo que necesita mayor regularidad, especialmente en defensa.

Luis Calzadilla, con tres anotaciones en el certamen, figura entre sus principales argumentos ofensivos.

Enfrente estará un Atlético de San Luis que ocupa el duodécimo lugar con 16 puntos, gracias a cuatro victorias, cuatro igualadas y cinco tropiezos.

Los potosinos registran 18 goles a favor y 22 en contra, números que muestran su capacidad para atacar, pero también los espacios que conceden.

El cuadro visitante llega motivado tras superar 2-1 a Querétaro en el Clásico de la 57, con una anotación de Felipe Mora y un autogol rival.

También rescató un empate 1-1 frente al Toluca en su salida anterior, resultados que le permiten mirar con optimismo una visita decisiva a la capital.

Atlante está a seis puntos del octavo puesto, ocupado por Querétaro con 20 unidades, mientras San Luis se encuentra a cuatro de esa frontera.