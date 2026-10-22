Atlante vs San Luis: Potros buscan triunfo clave para seguir soñando con la Liguilla
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Separados por dos puntos en la clasificación, azulgranas y potosinos afrontarán un duelo decisivo en la recta final del Apertura 2026
El Atlante buscará convertir el impulso de su victoria reciente en un paso firme hacia la Liguilla cuando reciba al Atlético de San Luis este viernes, en uno de los encuentros que abrirán la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Los Potros de Hierro necesitan hacerse fuertes en casa para mantener vivas sus aspiraciones en la recta final del campeonato.
El encuentro comenzará a las 9 de la noche, en el Estadio Banorte. Sobre la cancha estarán dos equipos separados por apenas dos puntos y obligados a sumar, debido a que ninguno tiene asegurado un lugar entre los ocho primeros de la clasificación.
Atlante llega en el decimoquinto puesto, con 14 unidades producto de tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas.
Ha marcado 14 goles y recibido 19, estadísticas que explican parte de las dificultades enfrentadas durante su regreso a la Primera División después de 12 años de ausencia.
Sin embargo, los azulgranas recuperaron ánimo a mitad de semana al derrotar 1-0 a Juárez en la frontera.
El defensa Nicolás Carrera apareció al minuto 76 con un remate de cabeza para firmar una victoria clave que mantuvo a los capitalinos en la pelea por los puestos de clasificación.
El desafío ahora será trasladar esa mejoría a su estadio. Antes del triunfo sobre los Bravos, Atlante había encadenado derrotas frente a Querétaro y Pumas, por lo que necesita mayor regularidad, especialmente en defensa.
Luis Calzadilla, con tres anotaciones en el certamen, figura entre sus principales argumentos ofensivos.
Enfrente estará un Atlético de San Luis que ocupa el duodécimo lugar con 16 puntos, gracias a cuatro victorias, cuatro igualadas y cinco tropiezos.
Los potosinos registran 18 goles a favor y 22 en contra, números que muestran su capacidad para atacar, pero también los espacios que conceden.
El cuadro visitante llega motivado tras superar 2-1 a Querétaro en el Clásico de la 57, con una anotación de Felipe Mora y un autogol rival.
También rescató un empate 1-1 frente al Toluca en su salida anterior, resultados que le permiten mirar con optimismo una visita decisiva a la capital.
Atlante está a seis puntos del octavo puesto, ocupado por Querétaro con 20 unidades, mientras San Luis se encuentra a cuatro de esa frontera.
En este Apertura 2026 no existe Play-In: solamente los ocho primeros clasificarán a cuartos de final. La victoria resulta indispensable para alimentar la esperanza de ambos.
Con solo cuatro jornadas por delante, incluido este enfrentamiento, cada punto adquiere mayor valor.
El duelo podrá seguirse por Azteca 7, ESPN 2 y Disney+, de acuerdo con la programación difundida para el viernes. La urgencia será compartida, pero solo uno podrá salir de la jornada con el impulso completo.
Necaxa y Juárez abren la jornada
Necaxa y FC Juárez abrirán la Jornada 14 del Apertura 2026 este viernes a las 7 de la noche en el Estadio Victoria, mismo que será transmitido por FOX y FOX One.
Los Rayos, penúltimos con nueve puntos, buscan recuperarse de su caída ante Chivas; los Bravos, últimos con cuatro, llegan tras perder ante Atlante y ya sin opciones de Liguilla.