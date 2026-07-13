Atlas se queda sin técnico: Diego Cocca sale antes del arranque del Apertura 2026

A menos de una semana del inicio del torneo Apertura 2026, Atlas se quedó sin director técnico. Diego Cocca dejó el cargo que ocupaba en el conjunto rojinegro tras no llegar a un acuerdo con la directiva para continuar al frente del proyecto deportivo, situación que obliga al club a acelerar la búsqueda de un nuevo entrenador antes de su debut en la Liga MX. La noticia tomó relevancia debido a que el estratega argentino había encabezado toda la preparación de pretemporada del equipo y apenas el pasado 1 de julio participó en actos oficiales relacionados con la nueva administración encabezada por Grupo PRODI. Sin embargo, las negociaciones para formalizar su permanencia no llegaron a buen puerto.

De acuerdo con información difundida por ESPN, una de las principales diferencias entre ambas partes habría estado relacionada con la conformación del plantel y las incorporaciones realizadas por la directiva para el próximo certamen. Atlas confirmó la salida mediante un comunicado en el que explicó que las conversaciones sostenidas durante las últimas semanas no concluyeron con la firma del contrato que permitiría la continuidad del entrenador. “La institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente”, señaló el club.

La salida de Cocca representa un cambio importante para los Zorros, especialmente porque fue el técnico que logró devolver al equipo a la fase final del futbol mexicano después de seis torneos consecutivos sin clasificar. Durante el Clausura 2026 condujo al conjunto tapatío hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Cruz Azul. En esta segunda etapa con Atlas, el argentino dirigió 32 encuentros. Aunque su regreso no alcanzó los resultados históricos de su primer ciclo, sí permitió que el equipo recuperara protagonismo dentro de la competencia. El nombre de Diego Cocca permanece ligado a una de las etapas más exitosas en la historia del club. Bajo su mando, Atlas consiguió el bicampeonato de la Liga MX en la temporada 2021-2022, rompiendo una sequía de títulos que se había extendido por más de siete décadas. Ahora, el desafío para la directiva será encontrar rápidamente a su reemplazo. Grupo PRODI aseguró que mantiene conversaciones avanzadas con varios candidatos y espera anunciar al nuevo estratega en los próximos días. El tiempo apremia para los rojinegros. Atlas debutará el próximo viernes ante León en el arranque del Apertura 2026, por lo que el club trabaja contrarreloj para definir quién estará en el banquillo cuando comience oficialmente una nueva temporada.