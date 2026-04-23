Grupo Orlegi vende al Atlas: Fin a la multipropiedad en la Liga MX y enfoque total en Santos Laguna

Grupo Orlegi hizo oficial la venta del Atlas y con ello cerró uno de los capítulos más importantes en la historia reciente del futbol mexicano: el fin de su multipropiedad en la Liga MX. La operación fue avalada por la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol y quedó sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio, de acuerdo con reportes nacionales. El nuevo propietario del conjunto rojinegro será Grupo PRODI, encabezado por el empresario mexicano José Miguel Bejos, también dueño de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol.

La transición será ordenada: Orlegi continuará al frente de la operación hasta el 30 de junio y el nuevo grupo asumirá el control total del club a partir del 1 de julio. Con este movimiento, Atlas cambia de manos después de una etapa que comenzó en mayo de 2019, cuando Grupo Orlegi adquirió al club tras una negociación con TV Azteca.

Durante su gestión, los Zorros vivieron una de las épocas más exitosas de su historia, encabezada por el bicampeonato de Liga MX en el Apertura 2021 y Clausura 2022, títulos que terminaron con una sequía de más de 70 años sin campeonato. La venta también responde a los lineamientos del futbol mexicano para eliminar la multipropiedad. Con la salida del Atlas, Grupo Orlegi concentrará sus esfuerzos en Santos Laguna, institución con la que mantendrá presencia en la Liga MX, además de sus proyectos internacionales, como el Real Sporting de Gijón en España. Para Santos, el movimiento llega en un momento clave. La organización lagunera atraviesa un proceso de reestructura deportiva, con Alejandro Irarragorri de vuelta en el control operativo y con Alejandro “Aleco” Irarragorri Kalb como presidente del club. De esta forma, Orlegi apunta a enfocarse únicamente en los Guerreros dentro del futbol mexicano. En el caso del Atlas, la nueva administración recibirá un club con infraestructura fortalecida, una Academia AGA consolidada y una base institucional distinta a la que existía antes de 2019.

Sin embargo, también tendrá el reto de sostener la identidad rojinegra, recuperar protagonismo deportivo y mantener la estabilidad de un proyecto que vivió su punto más alto con el histórico bicampeonato. La venta del Atlas marca un punto de quiebre para la Liga MX, que busca avanzar hacia un modelo sin propietarios con más de un equipo en Primera División. Con Orlegi fuera de la multipropiedad, el mapa de dueños del futbol mexicano entra en una nueva etapa de reacomodo de cara al Apertura 2026.

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