Atlas vs Pachuca: duelo de urgencias abre la Jornada 2 del Apertura 2026

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    Atlas vs Pachuca: duelo de urgencias abre la Jornada 2 del Apertura 2026
    Atlas intentará aprovechar su localía ante un Pachuca encabezado por Charlyn Corral, que tampoco consiguió sumar en la primera jornada. FOTO: MEXSPORT

Rojinegras y Tuzas buscan sus primeros puntos en un torneo corto que concede poco margen para recuperarse de un tropiezo

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA abrirá con un duelo de alta presión.

Atlas recibirá a Pachuca el viernes 7 de agosto, en el Estadio Jalisco, con dos equipos obligados a reaccionar tras debutar con derrota.

El Atlas vs Tuzas se disputará a las 7:06 de la noche y podrá verse en vivo por FOX One.

Más que tres puntos, el partido ofrece la primera oportunidad para corregir el rumbo en una competencia cuyo nuevo formato dejó a los 18 clubes divididos en dos grupos de nueve, con sólo 14 partidos de fase regular y cuatro boletos a Liguilla por sector.

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Las Rojinegras regresan a Guadalajara tras caer 3-1 frente a Cruz Azul en Cuernavaca. Renata Huerta adelantó al equipo tapatío al minuto 21, luego de un desborde de Maritza Maldonado, y Atlas sostuvo el empate hasta la recta final.

Daniela Calderón rompió la igualdad al 88’ y Ana Lucía Martínez sentenció de penal al 95’.

El cuadro rojinegro deberá conservar la intensidad que le permitió golpear primero, pero evitar las desconcentraciones a balón parado y en los minutos finales.

La localía aparece como una ventaja necesaria para sumar sus primeros puntos y no perder terreno dentro de su grupo.

Pachuca también llega con urgencia. Las Tuzas fueron sorprendidas 1-0 por FC Juárez, duelo en el que Norma Palafox marcó al 85’.

Pachuca tuvo dificultades para progresar y Charlyn Corral quedó aislada frente a una defensa que le cerró espacios durante el encuentro.

La capacidad goleadora de Corral será la principal amenaza para Atlas. Si Pachuca logra abastecerla y adelantar líneas, puede convertir el duelo en una prueba exigente para la zaga local.

Si las Rojinegras presionan con orden y explotan las bandas, tendrán opciones de lastimar a un rival que tampoco ha marcado en el campeonato.

La fecha continuará con América vs Cruz Azul y Monterrey vs Atlante el sábado; Puebla vs Chivas el domingo, mientras León vs Tigres cerrará el lunes.

Atlas y Pachuca todavía están a tiempo de responder, pero el calendario corto convierte cada tropiezo en una advertencia.

El Estadio Jalisco será escenario de un duelo entre dos equipos sin puntos y obligados a demostrar que el mal arranque fue sólo un accidente.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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