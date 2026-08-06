Atlas vs Pachuca: duelo de urgencias abre la Jornada 2 del Apertura 2026

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA abrirá con un duelo de alta presión. Atlas recibirá a Pachuca el viernes 7 de agosto, en el Estadio Jalisco, con dos equipos obligados a reaccionar tras debutar con derrota. El Atlas vs Tuzas se disputará a las 7:06 de la noche y podrá verse en vivo por FOX One. Más que tres puntos, el partido ofrece la primera oportunidad para corregir el rumbo en una competencia cuyo nuevo formato dejó a los 18 clubes divididos en dos grupos de nueve, con sólo 14 partidos de fase regular y cuatro boletos a Liguilla por sector.

Las Rojinegras regresan a Guadalajara tras caer 3-1 frente a Cruz Azul en Cuernavaca. Renata Huerta adelantó al equipo tapatío al minuto 21, luego de un desborde de Maritza Maldonado, y Atlas sostuvo el empate hasta la recta final.

Daniela Calderón rompió la igualdad al 88’ y Ana Lucía Martínez sentenció de penal al 95’. El cuadro rojinegro deberá conservar la intensidad que le permitió golpear primero, pero evitar las desconcentraciones a balón parado y en los minutos finales. La localía aparece como una ventaja necesaria para sumar sus primeros puntos y no perder terreno dentro de su grupo. Pachuca también llega con urgencia. Las Tuzas fueron sorprendidas 1-0 por FC Juárez, duelo en el que Norma Palafox marcó al 85’. Pachuca tuvo dificultades para progresar y Charlyn Corral quedó aislada frente a una defensa que le cerró espacios durante el encuentro. La capacidad goleadora de Corral será la principal amenaza para Atlas. Si Pachuca logra abastecerla y adelantar líneas, puede convertir el duelo en una prueba exigente para la zaga local. Si las Rojinegras presionan con orden y explotan las bandas, tendrán opciones de lastimar a un rival que tampoco ha marcado en el campeonato.

La fecha continuará con América vs Cruz Azul y Monterrey vs Atlante el sábado; Puebla vs Chivas el domingo, mientras León vs Tigres cerrará el lunes. Atlas y Pachuca todavía están a tiempo de responder, pero el calendario corto convierte cada tropiezo en una advertencia. El Estadio Jalisco será escenario de un duelo entre dos equipos sin puntos y obligados a demostrar que el mal arranque fue sólo un accidente.