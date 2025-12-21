AZ Alkmaar cae ante Fortuna Sittard y Mateo Chávez suma otra titularidad en la Eredivisie

El AZ Alkmaar sufrió una dolorosa derrota como visitante al caer 4-3 ante el Fortuna Sittard, en un encuentro correspondiente a la jornada de la Eredivisie que estuvo marcado por constantes cambios en el marcador y un cierre dramático que terminó favoreciendo al conjunto local.

El partido se disputó en el Fortuna Sittard Stadion, donde el equipo anfitrión aprovechó su contundencia ofensiva para construir una ventaja que, aunque fue alcanzada por momentos por el AZ, terminó siendo definitiva en los minutos finales.

La derrota representa un golpe para las aspiraciones del conjunto de Alkmaar de mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

Desde el arranque, Fortuna Sittard mostró mayor intensidad y logró ponerse al frente en el marcador, obligando al AZ a remar contracorriente durante buena parte del encuentro.

A pesar de las reacciones ofensivas del cuadro visitante y de haber igualado el partido en más de una ocasión, los errores defensivos y la presión constante del rival terminaron por inclinar la balanza.

Uno de los puntos a destacar para el AZ fue la participación del mexicano Mateo Chávez, quien volvió a aparecer en el once inicial.