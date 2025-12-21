AZ Alkmaar cae ante Fortuna Sittard y Mateo Chávez suma otra titularidad en la Eredivisie
El defensa mexicano Mateo Chávez fue titular en la derrota 4-3 del AZ Alkmaar frente al Fortuna Sittard, en un partido lleno de goles, polémica y decisiones clave del VAR
El AZ Alkmaar sufrió una dolorosa derrota como visitante al caer 4-3 ante el Fortuna Sittard, en un encuentro correspondiente a la jornada de la Eredivisie que estuvo marcado por constantes cambios en el marcador y un cierre dramático que terminó favoreciendo al conjunto local.
El partido se disputó en el Fortuna Sittard Stadion, donde el equipo anfitrión aprovechó su contundencia ofensiva para construir una ventaja que, aunque fue alcanzada por momentos por el AZ, terminó siendo definitiva en los minutos finales.
La derrota representa un golpe para las aspiraciones del conjunto de Alkmaar de mantenerse en la pelea por los puestos europeos.
Desde el arranque, Fortuna Sittard mostró mayor intensidad y logró ponerse al frente en el marcador, obligando al AZ a remar contracorriente durante buena parte del encuentro.
A pesar de las reacciones ofensivas del cuadro visitante y de haber igualado el partido en más de una ocasión, los errores defensivos y la presión constante del rival terminaron por inclinar la balanza.
Uno de los puntos a destacar para el AZ fue la participación del mexicano Mateo Chávez, quien volvió a aparecer en el once inicial.
El lateral izquierdo disputó cerca de 70 minutos, cumpliendo labores defensivas y sumándose de forma constante a la salida del balón por su sector, confirmando la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en él en las últimas jornadas.
Aunque Chávez no tuvo incidencia directa en el marcador, su presencia refleja el proceso de adaptación que vive en el futbol neerlandés y la regularidad que ha comenzado a ganar en una liga exigente como la Eredivisie, donde cada error suele pagarse caro.
En la recta final del encuentro, el AZ Alkmaar buscó con insistencia el empate, pero una jugada revisada por el VAR terminó por anular una posible oportunidad clara para igualar el marcador, generando molestia en el banquillo visitante.
Poco después, Fortuna Sittard sentenció el triunfo, desatando la celebración local.
Con este resultado, el AZ deberá replantear su estrategia de cara a los próximos compromisos, mientras que Mateo Chávez continúa sumando minutos y experiencia en el futbol europeo, en una temporada clave para su consolidación.