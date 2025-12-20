Bears vence en Tiempo Extra a Packers y se acercan al título de la NFC Norte
Chicago remontó una desventaja de 10 puntos en el último cuarto, forzó el Tiempo Extra y con un pase largo de Caleb Williams a DJ Moore dio un paso clave hacia el título de la NFC Norte
Los Bears de Chicago dieron un golpe de autoridad en la NFC Norte al vencer 22-16 en Tiempo Extra a los Packers de Green Bay, en un duelo intenso que se resolvió hasta la prórroga y que deja a Chicago con marca de 11-4, encaminándose firmemente al campeonato divisional. Del otro lado, Green Bay cayó a 9-5-1, comprometiendo seriamente sus aspiraciones en la recta final de la temporada.
El partido fue dominado durante buena parte por los Packers de Green Bay, que se fueron al descanso con ventaja de 6-0 gracias a dos goles de campo de Brandon McManus, tras largas y sostenidas series ofensivas. En el tercer cuarto, Chicago respondió con un gol de campo de Cairo Santos, pero Green Bay retomó el control con un touchdown de Romeo Doubs en pase de Malik Willis, para colocar el marcador 13-3.
En el último cuarto, los Bears de Chicago comenzaron una remontada basada en paciencia ofensiva y precisión de Santos, quien conectó goles de campo de 51 y 43 yardas para acercar a su equipo. Sin embargo, McManus volvió a ampliar la ventaja para los Packers con otro gol de campo, dejando el juego 16-6 a menos de seis minutos del final.
Cuando el panorama parecía cuesta arriba, Chicago encontró el momento clave. A 24 segundos del final, Caleb Williams lideró una serie decisiva que culminó con un pase de seis yardas a Jahdae Walker para empatar el partido 16-16 y enviar el duelo al Tiempo Extra, encendiendo el estadio y cambiando por completo la inercia del encuentro.
Ya en la prórroga, los Bears de Chicago no dejaron dudas. En apenas cuatro jugadas, Williams conectó un pase de 46 yardas a DJ Moore, quien selló el touchdown definitivo y desató la celebración. Con esta victoria, Chicago se consolida como el equipo a vencer en la NFC Norte y queda muy cerca de asegurar el título divisional, mientras que los Packers de Green Bay ven reducidas sus opciones en una temporada que empieza a complicarse.
Además del impacto en la tabla, el triunfo representó una muestra de carácter para los Bears de Chicago, que supieron resistir más de tres cuartos sin touchdown y mantenerse en el partido a base de disciplina defensiva y efectividad en equipos especiales.
PACKERS PIERDEN A JORDAN LOVE
Antes de la derrota, los Packers recibieron un duro golpe en su visita de este sábado por la noche a los Chicago Bears.
Durante el segundo cuarto del partido en el Soldier Field, el quarterback Jordan Love fue capturado por Malik Booker en la yarda 10 de Green Bay, sin embargo, en la jugada el ala defensiva de Chicago golpeó con su casco la cabeza del quarterback, provocando un castigo de 15 yardas por rudeza al pasador, colocando a los Packers en su propia yarda 32.
Malik Willis ingresó en el lugar de Jordan Love, quien fue reportado como cuestionable para volver mientras era revisado por una posible conmoción cerebral.