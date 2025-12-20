Bears vence en Tiempo Extra a Packers y se acercan al título de la NFC Norte

Los Bears de Chicago dieron un golpe de autoridad en la NFC Norte al vencer 22-16 en Tiempo Extra a los Packers de Green Bay, en un duelo intenso que se resolvió hasta la prórroga y que deja a Chicago con marca de 11-4, encaminándose firmemente al campeonato divisional. Del otro lado, Green Bay cayó a 9-5-1, comprometiendo seriamente sus aspiraciones en la recta final de la temporada.

El partido fue dominado durante buena parte por los Packers de Green Bay, que se fueron al descanso con ventaja de 6-0 gracias a dos goles de campo de Brandon McManus, tras largas y sostenidas series ofensivas. En el tercer cuarto, Chicago respondió con un gol de campo de Cairo Santos, pero Green Bay retomó el control con un touchdown de Romeo Doubs en pase de Malik Willis, para colocar el marcador 13-3.

En el último cuarto, los Bears de Chicago comenzaron una remontada basada en paciencia ofensiva y precisión de Santos, quien conectó goles de campo de 51 y 43 yardas para acercar a su equipo. Sin embargo, McManus volvió a ampliar la ventaja para los Packers con otro gol de campo, dejando el juego 16-6 a menos de seis minutos del final.