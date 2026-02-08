AZ Alkmaar y Ajax empatan en la Eredivisie; Mateo Chávez destaca en el partido

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 8 febrero 2026
    AZ Alkmaar y Ajax empatan en la Eredivisie; Mateo Chávez destaca en el partido
    Mateo Chávez fue titular con el AZ Alkmaar en el empate frente al Ajax, consolidando su participación en la Eredivisie y su crecimiento en el fútbol europeo. FOTO: X

Un partido marcado por la intensidad en donde el lateral mexicano volvió a sumar minutos y experiencia en el futbol neerlandés

En la Eredivisie de Países Bajos, el AZ Alkmaar y el Ajax firmaron un 1-1 en el AFAS Stadion durante la jornada dominical, en un duelo que se decidió con un gol en tiempo de reposición.

El empate llegó en el minuto 93 por medio del mediocampista Kian Fitz-Jim, que rescató un punto para Ajax tras una intensa pelea por la posesión y oportunidades a lo largo de los 90 minutos reglamentarios.

En el conjunto local, AZ se adelantó en el marcador gracias al defensor Wouter Goes, que firmó el 1-0 transitorio en la segunda mitad, obligando a los visitantes a buscar el empate con mayor urgencia.

TE PUEDE INTERESAR: Lindsey Vonn sufre grave lesión y es operada tras escalofriante caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El lateral mexicano Mateo Chávez, que ha ganado protagonismo desde su llegada al club neerlandés este año, formó parte del 11 inicial del AZ Alkmaar en este choque de liga.

Chávez ha sido pieza importante en la defensa del AZ durante esta temporada y ha sumado experiencia en la Eredivisie desde su fichaje procedente del Guadalajara en 2025.

Esta igualada se produce en un contexto donde AZ ha tenido varios momentos destacados frente al Ajax recientemente: hace semanas el conjunto de Alkmaar protagonizó una goleada histórica por 6-0 en los Octavos de Final de la Copa KNVB, con Chávez como titular durante 72 minutos antes de ser sustituido, en un partido que dejó fuera al Ajax de la competición copera.

Con el empate de este domingo, AZ mantiene su competitividad en la liga holandesa y prolonga la racha de enfrentamientos complicados contra uno de los clubes históricos del fútbol neerlandés, mientras que Ajax logra un punto valioso para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Amsterdam

Organizaciones


Eredivisie
Ajax

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
Una jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda.

Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores