AZ Alkmaar y Ajax empatan en la Eredivisie; Mateo Chávez destaca en el partido

En la Eredivisie de Países Bajos, el AZ Alkmaar y el Ajax firmaron un 1-1 en el AFAS Stadion durante la jornada dominical, en un duelo que se decidió con un gol en tiempo de reposición.

El empate llegó en el minuto 93 por medio del mediocampista Kian Fitz-Jim, que rescató un punto para Ajax tras una intensa pelea por la posesión y oportunidades a lo largo de los 90 minutos reglamentarios.

En el conjunto local, AZ se adelantó en el marcador gracias al defensor Wouter Goes, que firmó el 1-0 transitorio en la segunda mitad, obligando a los visitantes a buscar el empate con mayor urgencia.

