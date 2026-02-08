AZ Alkmaar y Ajax empatan en la Eredivisie; Mateo Chávez destaca en el partido
Un partido marcado por la intensidad en donde el lateral mexicano volvió a sumar minutos y experiencia en el futbol neerlandés
En la Eredivisie de Países Bajos, el AZ Alkmaar y el Ajax firmaron un 1-1 en el AFAS Stadion durante la jornada dominical, en un duelo que se decidió con un gol en tiempo de reposición.
El empate llegó en el minuto 93 por medio del mediocampista Kian Fitz-Jim, que rescató un punto para Ajax tras una intensa pelea por la posesión y oportunidades a lo largo de los 90 minutos reglamentarios.
En el conjunto local, AZ se adelantó en el marcador gracias al defensor Wouter Goes, que firmó el 1-0 transitorio en la segunda mitad, obligando a los visitantes a buscar el empate con mayor urgencia.
El lateral mexicano Mateo Chávez, que ha ganado protagonismo desde su llegada al club neerlandés este año, formó parte del 11 inicial del AZ Alkmaar en este choque de liga.
Chávez ha sido pieza importante en la defensa del AZ durante esta temporada y ha sumado experiencia en la Eredivisie desde su fichaje procedente del Guadalajara en 2025.
Esta igualada se produce en un contexto donde AZ ha tenido varios momentos destacados frente al Ajax recientemente: hace semanas el conjunto de Alkmaar protagonizó una goleada histórica por 6-0 en los Octavos de Final de la Copa KNVB, con Chávez como titular durante 72 minutos antes de ser sustituido, en un partido que dejó fuera al Ajax de la competición copera.
Con el empate de este domingo, AZ mantiene su competitividad en la liga holandesa y prolonga la racha de enfrentamientos complicados contra uno de los clubes históricos del fútbol neerlandés, mientras que Ajax logra un punto valioso para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.