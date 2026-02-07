Con gol de Julián Quiñones, Al-Qadisiya rescata empate en la Saudi Pro League

La Saudi Pro League continúa avanzando en su calendario y el nombre de Julián Quiñones sigue apareciendo de forma constante en el apartado ofensivo. El delantero mexico-colombiano volvió a marcar este sábado y, con ello, alcanzó una cifra que lo coloca como uno de los atacantes más productivos del torneo, incluso por encima de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.

El encuentro se disputó en el estadio del Al-Qadisiya, que recibió a Al-Fateh como parte de la jornada 21. El duelo tuvo pasajes cerrados y exigió atención constante en ambas áreas. La visita tomó ventaja temprano, cuando Matías Vargas apareció al minuto 8 con un disparo bien colocado que venció al guardameta Koen Casteels, aprovechando un descuido defensivo del conjunto local.

La respuesta del Al-Qadisiya fue casi inmediata. Cinco minutos después del tanto recibido, el equipo reorganizó líneas y encontró el empate a través de una acción colectiva. La jugada se gestó desde el sector derecho, con una serie de pases que terminaron en un servicio al área. Ahí apareció Quiñones, quien se anticipó a su marcador y definió de primera intención para firmar el 1-1 al minuto 13.