Con gol de Julián Quiñones, Al-Qadisiya rescata empate en la Saudi Pro League
Con su anotación, el delantero mexico-colombiano alcanzó los 18 goles en la temporada, cifra que lo coloca como sublíder del torneo
La Saudi Pro League continúa avanzando en su calendario y el nombre de Julián Quiñones sigue apareciendo de forma constante en el apartado ofensivo. El delantero mexico-colombiano volvió a marcar este sábado y, con ello, alcanzó una cifra que lo coloca como uno de los atacantes más productivos del torneo, incluso por encima de Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo.
El encuentro se disputó en el estadio del Al-Qadisiya, que recibió a Al-Fateh como parte de la jornada 21. El duelo tuvo pasajes cerrados y exigió atención constante en ambas áreas. La visita tomó ventaja temprano, cuando Matías Vargas apareció al minuto 8 con un disparo bien colocado que venció al guardameta Koen Casteels, aprovechando un descuido defensivo del conjunto local.
La respuesta del Al-Qadisiya fue casi inmediata. Cinco minutos después del tanto recibido, el equipo reorganizó líneas y encontró el empate a través de una acción colectiva. La jugada se gestó desde el sector derecho, con una serie de pases que terminaron en un servicio al área. Ahí apareció Quiñones, quien se anticipó a su marcador y definió de primera intención para firmar el 1-1 al minuto 13.
El resto del partido mantuvo un ritmo parejo, con oportunidades repartidas y ajustes tácticos de ambos técnicos. Aunque el marcador ya no se movió, el empate dejó lecturas positivas para el cuadro local, sobre todo por la regularidad que ha mostrado su delantero centro a lo largo de la campaña.
Con este gol, Julián Quiñones llegó a 18 anotaciones en la temporada, cifra que lo coloca como sublíder de goleo en la liga saudí. Este registro le permite superar momentáneamente a Cristiano Ronaldo, quien suma 17 tantos y no ha tenido actividad reciente debido a la situación contractual que atraviesa su club.
El liderato de los anotadores sigue en manos de Iván Toney, delantero del Al Ahli, quien acumula 19 goles. De mantenerse esta tendencia, la pelea por el campeonato de goleo podría centrarse principalmente entre el atacante inglés y Quiñones, siempre y cuando el portugués no retome la actividad en las próximas jornadas.
Más allá de los números, el rendimiento de Quiñones vuelve a colocarlo en el radar de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, su panorama no es del todo claro, ya que su estilo no termina de ajustarse al esquema que plantea Javier Aguirre. Aun así, sus constantes aportaciones en Arabia Saudita mantienen abierto el debate sobre su posible lugar en futuras convocatorias.