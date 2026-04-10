Grupo Modelo regalará 500 boletos para el Mundial... ¿cómo los puedes obtener?

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , quien explicó que esta estrategia forma parte del programa denominado Mundial Social , enfocado en promover la participación comunitaria a través del deporte.

En el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , Grupo Modelo anunció una iniciativa que busca acercar el torneo a la población: la entrega de 500 boletos para asistir a los partidos.

La dinámica contempla que los boletos sean asignados a personas que participen activamente en torneos organizados en distintas regiones del país, generando así una conexión directa entre la actividad deportiva local y el evento global.

¿CÓMO SE PODRÁN OBTENER LOS BOLETOS?

De acuerdo con Daniel Cocenzo, presidente de la compañía, los boletos no se entregarán al azar, sino mediante procesos claros entre quienes formen parte de estas competencias.

“Serán dinámicas transparentes”, señaló, al referirse a los mecanismos de selección que se aplicarán entre los participantes del Mundial Social, priorizando la constancia y el involucramiento en los torneos.

• Participar en torneos comunitarios:

Copa Paralímpica: Fútbol para débiles visuales (13-22 años).

Copa de los Trabajadores: Categoría abierta para mayores de 18 años.

Copa Edad de Oro: Futbol caminando para mayores de 60 años.

Mundialitos Futsal Femenil

Futbol IMSS T21, entre otros.

• Mantener actividad constante en el programa

• Formar parte de las dinámicas organizadas

El objetivo es que quienes resulten ganadores no solo obtengan un boleto, sino que representen el espíritu comunitario que impulsa esta iniciativa a nivel nacional.

EL MUNDIAL MÁS ALLÁ DE LOS ESTADIOS

La estrategia de Grupo Modelo no se limita a la entrega de boletos. La empresa también anunció un despliegue nacional para que el Mundial 2026 pueda disfrutarse en espacios públicos.

Entre las acciones destaca la instalación de pantallas móviles en las 32 entidades del país, lo que permitirá a miles de personas seguir los partidos sin necesidad de estar dentro de un estadio.

Asimismo, se contempla el equipamiento de restaurantes y pequeños negocios con infraestructura para transmitir los encuentros, convirtiéndolos en puntos de reunión para aficionados durante el torneo.

CONSUMO RESPONSABLE Y ALCANCE NACIONAL

Como parte del programa, la empresa también integrará campañas de consumo responsable, con énfasis en la prevención de la venta de alcohol a menores de edad.

Estas acciones incluirán capacitación a vendedores y estrategias de concientización a nivel nacional, buscando que la experiencia del Mundial se viva en un entorno seguro.

“Queremos que el Mundial llegue a todos”, es la idea que acompaña esta iniciativa, que combina promoción deportiva, entretenimiento y responsabilidad social en uno de los eventos más esperados a nivel global.