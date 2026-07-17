¡Siempre sí! Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026

La incertidumbre terminó: Cruz Azul jugará sus partidos como local en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026. La Liga MX confirmó el 17 de julio que el club alcanzó un acuerdo con la administración, por lo que la Máquina podrá defender su campeonato en la Ciudad de México. El organismo informó que el conjunto cementero dejó sin efecto los trámites para utilizar el Estadio Ciudad de los Deportes y el Estadio Corregidora. Tras revisar la solicitud y comprobar que se cumplieron los requisitos reglamentarios, la Liga autorizó al equipo a competir en el Coloso de Santa Úrsula desde su primer encuentro en casa.

¿Cuándo debutará Cruz Azul en el Estadio Banorte? El regreso se producirá el martes 21 de julio, cuando Cruz Azul reciba al Puebla a las 7 de la noche, en el inmueble tres veces mundialista.

El conflicto surgió cuando la nueva administración del Estadio Banorte pretendió modificar condiciones comerciales del contrato acordado. Ante la falta de certeza, la directiva exploró el Ciudad de los Deportes; sin embargo, el estado de su cancha complicó esa alternativa y obligó a contemplar el Corregidora de Querétaro para enfrentar a la Franja. Las negociaciones fueron retomadas y ambas partes encontraron una solución. Reportes periodísticos señalan que el convenio original se extendería hasta 2031, aunque el comunicado de la Liga MX garantiza ya el uso del Estadio Banorte durante el Apertura 2026. La resolución representa un alivio para el campeón. El plantel dirigido por Joel Huiqui evitará desplazamientos, tendrá sede fija y podrá concentrarse en la búsqueda del bicampeonato tras conquistar la décima estrella en el Clausura 2026.

Antes de presentarse en Santa Úrsula, Cruz Azul comenzará la defensa del título como visitante ante Atlético de San Luis. Después llegará el reencuentro con su afición: la Máquina vuelve al escenario que fue su casa entre 2018 y 2023 y que, tras su remodelación, albergó partidos de la Copa del Mundo de 2026.