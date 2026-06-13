¿Otra vez ViX? Usuarios reportan caída de la transmisión durante el Brasil vs Marruecos del Mundial 2026

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    ¿Otra vez ViX? Usuarios reportan caída de la transmisión durante el Brasil vs Marruecos del Mundial 2026
    Aficionados señalaron fallas en la transmisión de ViX durante el Brasil vs Marruecos del Mundial 2026. FOTO: X

En redes sociales reportaron fallas e intermitencias durante uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo, reavivando críticas contra la plataforma

La expectativa por ver el debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026 se convirtió en molestia para varios aficionados, luego de que usuarios en redes sociales reportaran fallas e intermitencias en la transmisión de ViX durante el partido ante Marruecos, correspondiente a la primera jornada del Grupo C.

El encuentro, uno de los más atractivos del arranque mundialista por enfrentar a la pentacampeona del mundo contra una de las selecciones revelación de los últimos años, estaba marcado como uno de los eventos estelares del día en la plataforma de streaming.

Sin embargo, durante el desarrollo del Brasil vs Marruecos, algunos suscriptores señalaron problemas para cargar la señal, cortes en la imagen, congelamientos y dificultades para ingresar al contenido en vivo.

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La molestia creció debido a que ViX es una de las plataformas principales para seguir la Copa del Mundo 2026 en México, con cobertura de los partidos del torneo mediante su servicio de streaming.

Por ello, los reportes de fallas durante un duelo de alto interés como Brasil vs Marruecos encendieron nuevamente las críticas de los usuarios, quienes reclamaron que el servicio no respondiera en uno de los momentos de mayor demanda.

No es la primera vez que la plataforma queda bajo la lupa durante este Mundial. Desde el día de la inauguración, aficionados ya habían reportado problemas para acceder a ViX antes y durante la ceremonia previa al México vs Sudáfrica, situación que generó quejas en redes sociales y registros de fallas en sitios de monitoreo como Downdetector.

En esta ocasión, los reclamos volvieron a aparecer mientras Brasil iniciaba su camino mundialista frente a Marruecos, en un partido que atraía reflectores por la presencia de figuras del Scratch y por el antecedente competitivo del conjunto africano, que llegó al torneo con la etiqueta de rival incómodo.

Hasta el momento, ViX no ha emitido una postura oficial sobre una falla generalizada durante el Brasil vs Marruecos. No obstante, los comentarios de usuarios apuntan a problemas de estabilidad en la transmisión, principalmente al intentar ingresar al partido o mantener la señal en vivo sin interrupciones.

La situación generó conversación inmediata entre aficionados, quienes compararon las fallas con lo ocurrido en el arranque del Mundial y cuestionaron la capacidad de la plataforma para soportar la alta demanda de partidos premium.

Para muchos suscriptores, el reclamo principal no fue solo la caída momentánea, sino que ocurrió en uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.

Mientras el Mundial 2026 avanza y aumenta el número de partidos de alto perfil, la estabilidad de las transmisiones en streaming se vuelve un punto clave para los aficionados que contrataron el servicio con la intención de seguir todos los encuentros del torneo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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