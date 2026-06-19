Brasil vence 3-0 a Haití con doblete de Cunha, gol de Vini y revive en el Mundial 2026

Brasil necesitaba una noche así: sin sobresaltos mayores, con pegada temprana y con una figura capaz de cargar el peso de la camiseta. Después del empate en su debut ante Marruecos, la Canarinha respondió en Filadelfia con un 3-0 sobre Haití que la acomoda en la pelea del Grupo C y le devuelve aire dentro del Mundial 2026. Carlo Ancelotti ajustó piezas y la apuesta le salió. Matheus Cunha, elegido para comandar el ataque junto a Vinícius Jr y Raphinha, fue el hombre que rompió el partido. Haití resistió los primeros minutos, incluso se salvó de un gol anulado a Raphinha por fuera de lugar, pero el dominio brasileño terminó por hacerse inevitable.

Al 23’, Vinícius probó al arco, Johny Placide rechazó mal y Cunha apareció atento para empujar entre rebotes el 1-0. El gol liberó a Brasil, que dejó de jugar con ansiedad y comenzó a castigar los errores de salida del rival. Al 35’, otra pérdida haitiana abrió el camino para que Vini condujera y Cunha definiera cruzado para firmar su doblete. Antes del descanso, Brasil cerró el trámite con una jugada de alta calidad. Lucas Paquetá encontró a Vinícius Jr y el atacante del Real Madrid puso el 3-0 al 45+3’, un golpe que dejó sin margen a Haití y convirtió el segundo tiempo en una administración brasileña.

Haití no se rindió. Con cambios en el complemento, el equipo caribeño adelantó líneas, exigió a Alisson y tuvo aproximaciones con Isidor, Ade y Etienne, pero le faltó contundencia para meterse al partido. Brasil, en cambio, bajó revoluciones, cuidó piernas y Ancelotti movió su banca con Endrick y Martinelli. La goleada no resuelve todas las dudas de la Canarinha, que todavía busca el brillo colectivo del “jogo bonito”, pero sí le entrega algo más urgente: puntos, confianza y diferencia de goles. En un grupo apretado con Marruecos, Escocia y Haití, Brasil volvió a ganar cuando más lo necesitaba.

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