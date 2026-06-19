Saibari madruga a Escocia y Marruecos toma fuerza en el Grupo C

Marruecos no necesitó mucho tiempo para cambiar el destino de una noche clave en el Mundial 2026. Apenas habían pasado 71 segundos cuando Ismael Saibari apareció dentro del área, leyó el pase filtrado de Brahim Díaz y definió el 1-0 que terminó por derrumbar a Escocia en el Grupo C. El golpe fue inmediato y también histórico dentro del torneo, pues el tanto de Saibari se convirtió en el gol más rápido de esta Copa del Mundo hasta ahora, una anotación que encendió a los Leones del Atlas y dejó sin margen de error al conjunto escocés desde el arranque.

Marruecos entendió el partido desde la intensidad. Con Achraf Hakimi y Brahim Díaz como motores por los costados, el equipo africano encontró espacios, atacó con velocidad y mantuvo a Escocia lejos de Bono durante buena parte del primer tiempo. La ventaja pudo crecer antes del descanso, pero la falta de contundencia mantuvo vivo al cuadro británico.

Escocia, que venía de vencer 1-0 a Haití en su debut, necesitaba un triunfo para acercarse de manera importante a la siguiente ronda; sin embargo, jamás terminó por sentirse cómoda. El equipo escocés intentó reaccionar con centros, pelotas divididas y presión en campo rival, pero chocó una y otra vez con una defensa marroquí firme y ordenada. En el complemento, Marruecos bajó el ritmo, pero no perdió el control emocional del encuentro. Saibari incluso estuvo cerca de firmar su doblete, en una acción que terminó desviada al travesaño, mientras Escocia adelantó líneas y apostó por el empuje de los últimos minutos. El cierre fue de resistencia. McTominay tuvo una de las más claras para Escocia, pero la zaga marroquí bloqueó el disparo y Bono sostuvo el cero cuando el partido pedía concentración absoluta. El 1-0 ya no se movió.

Con este resultado, Marruecos llegó a cuatro puntos tras su empate inicial ante Brasil y quedó bien colocado rumbo a los 16avos de Final. Escocia se quedó con tres unidades y deberá jugarse la clasificación en la última fecha ante la Verdeamarela, mientras los Leones del Atlas cerrarán la fase de grupos frente a Haití.

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