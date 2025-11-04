Estadio Banorte ya cuenta con nuevas butacas fijas y zonas renovadas

/ 4 noviembre 2025
    Estadio Banorte ya cuenta con nuevas butacas fijas y zonas renovadas
    La remodelación del Estadio Banorte avanza y la zona alta ya cuenta con nuevas butacas fijas en gris y blanco. FOTO: X

Los cambios destacan en tribunas y palcos, mientras se prepara la reapertura prevista para marzo y el partido entre México y Portugal, con la participación de Cristiano Ronaldo

Las obras de remodelación en el Estadio Banorte continúan su desarrollo en distintos sectores del inmueble y también en áreas aledañas, con evidencias de cómo podría lucir el estadio para su reapertura, prevista para el próximo mes de marzo.

Recientemente, los trabajos se han centrado en la zona premium, aunque la parte alta del estadio comienza a mostrar los cambios más visibles. Se han colocado nuevas gradas que contrastan con la etapa anterior, mostrando una disposición más ordenada y moderna.

En videos e imágenes compartidos en redes sociales, se puede observar que la zona alta ya está parcialmente cubierta con el embutacado, ahora en colores gris y blanco, tal como se presentó en el render oficial de las autoridades del estadio. Una de las novedades más destacadas es que los asientos son fijos, contrario a las expectativas de que fueran plegables. Durante la justa del Mundial 2026, desaparecerán los logotipos de Corona y los escudos del América, aunque no se han revelado planes para el uso posterior de estas butacas.

Por su parte, los asientos plegables se mantendrán únicamente en la parte baja, principalmente en las zonas con mayor costo. La colocación de las nuevas butacas obedece a que la zona alta no sufrió grandes modificaciones estructurales, más allá del retiro de los asientos anteriores, un procedimiento que se replicará en gran parte del Coloso de Santa Úrsula.

Los cambios más relevantes estarán concentrados en la zona de palcos y en la tribuna baja. La nueva tribuna se diseñó para ofrecer mayor comodidad y lujo, con acabados que buscan elevar la experiencia de los asistentes a eventos de alta exigencia. Mientras tanto, en el resto del estadio los trabajos avanzan de manera gradual, con el objetivo de cumplir los tiempos establecidos para la reapertura.

Entre los eventos que marcarán la reactivación del Estadio Banorte se encuentra el partido entre México y Portugal, que incluirá la presencia de Cristiano Ronaldo, lo que ha puesto mayor presión en los equipos de construcción para finalizar las obras a tiempo.

Con los trabajos ya visibles, la remodelación no solo cambia la estética del estadio, sino que también busca ofrecer nuevas experiencias a los aficionados, tanto en comodidad como en servicios, preparando al inmueble para recibir encuentros de talla internacional con todas sus áreas renovadas y funcionales.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

