Estadio Banorte ya cuenta con nuevas butacas fijas y zonas renovadas

Las obras de remodelación en el Estadio Banorte continúan su desarrollo en distintos sectores del inmueble y también en áreas aledañas, con evidencias de cómo podría lucir el estadio para su reapertura, prevista para el próximo mes de marzo.

Recientemente, los trabajos se han centrado en la zona premium, aunque la parte alta del estadio comienza a mostrar los cambios más visibles. Se han colocado nuevas gradas que contrastan con la etapa anterior, mostrando una disposición más ordenada y moderna.

En videos e imágenes compartidos en redes sociales, se puede observar que la zona alta ya está parcialmente cubierta con el embutacado, ahora en colores gris y blanco, tal como se presentó en el render oficial de las autoridades del estadio. Una de las novedades más destacadas es que los asientos son fijos, contrario a las expectativas de que fueran plegables. Durante la justa del Mundial 2026, desaparecerán los logotipos de Corona y los escudos del América, aunque no se han revelado planes para el uso posterior de estas butacas.

Por su parte, los asientos plegables se mantendrán únicamente en la parte baja, principalmente en las zonas con mayor costo. La colocación de las nuevas butacas obedece a que la zona alta no sufrió grandes modificaciones estructurales, más allá del retiro de los asientos anteriores, un procedimiento que se replicará en gran parte del Coloso de Santa Úrsula.