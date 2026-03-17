Carín León presenta “Lighter”, la canción del Mundial 2026: Fecha de estreno y detalles

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 17 marzo 2026
    Carín León presenta “Lighter”, la canción del Mundial 2026: Fecha de estreno y detalles
    Carín León fue anunciado como una de las voces de “Lighter”, el primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tema que se estrenará este viernes 20 de marzo. FOTO: ESPECIAL

El cantante mexicano Carín León fue anunciado junto a Jelly Roll como parte del primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La cuenta oficial de la Copa del Mundo 2026 reveló que Carín León formará parte de “Lighter”, tema que se lanzará este viernes 20 y que será el primer sencillo del álbum oficial del Mundial 2026. El artista sonorense comparte esta colaboración con el estadounidense Jelly Roll, en una apuesta que mezcla dos estilos de gran arrastre popular de cara a la máxima fiesta del futbol.

La noticia ha generado fuerte impacto en México, ya que coloca a uno de los máximos exponentes de la música regional en una vitrina global rumbo al torneo que arrancará en junio de 2026 y que tendrá a territorio mexicano como una de sus sedes principales.

De acuerdo con la cobertura especializada, “Lighter” no fue presentada como el himno único del certamen, sino como la primera canción del disco oficial que la FIFA prepara para acompañar la competencia.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX

Según el anuncio difundido en redes sociales y retomado por distintos medios, el proyecto musical del Mundial 2026 reunirá a figuras consolidadas y nuevas voces de distintas culturas, con el objetivo de reflejar el carácter internacional del torneo.

En ese contexto, la presencia de Carín León adquiere un peso especial, al representar a México dentro de una producción que también conecta con Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones.

Billboard reportó que “Lighter” será el primer sencillo del Official FIFA World Cup 2026 Album, mientras que en las publicaciones asociadas al anuncio se precisa que el tema ya puede preguardarse antes de su estreno oficial de este viernes.

Eso refuerza el tamaño de la apuesta comercial y cultural de la FIFA, que busca vincular música y futbol como parte de la narrativa rumbo a la Copa del Mundo.

Para Carín León, esta aparición representa otro salto internacional en una carrera que ya lo ha llevado a escenarios masivos y colaboraciones de alto perfil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Canciones
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Personajes


Carín León

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
AMLO, pidiendo coperacha

AMLO, pidiendo coperacha
true

Plan B: Sheinbaum compró; el Partido Verde y el PT vendieron
La jueza Mariana Vieyra Valdés ordenó reabrir la investigación contra un vicealmirante de la Secretaría de Marina por presunto “huachicol fiscal”

Jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante de Semar acusado de ‘huachicol fiscal’
Especialistas alertan por robo e credenciales y ataques dirigidos a pagos sin contacto.

México, objetivo prioritario para el cibercrimen: expertos
La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente será del 23 al 29 de marzo en módulos de todo México.

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias torrenciales en Tabasco y Chiapas por el Frente Frío 41 y un evento de “Norte” en el Golfo de México

Frente frío 41 provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México
true

Desafía Hollywood a Trump con película iraní favorita para el Oscar
Irán negocia con la FIFA disputar en México sus partidos del Mundial 2026, ante la incertidumbre por jugar en Estados Unidos.

Crisis en el Mundial 2026: Irán rechaza jugar en Estados Unidos y México se ofrece como sede alterna tras respaldo de Sheinbaum