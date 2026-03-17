Carín León presenta “Lighter”, la canción del Mundial 2026: Fecha de estreno y detalles

La cuenta oficial de la Copa del Mundo 2026 reveló que Carín León formará parte de “Lighter”, tema que se lanzará este viernes 20 y que será el primer sencillo del álbum oficial del Mundial 2026. El artista sonorense comparte esta colaboración con el estadounidense Jelly Roll, en una apuesta que mezcla dos estilos de gran arrastre popular de cara a la máxima fiesta del futbol.

La noticia ha generado fuerte impacto en México, ya que coloca a uno de los máximos exponentes de la música regional en una vitrina global rumbo al torneo que arrancará en junio de 2026 y que tendrá a territorio mexicano como una de sus sedes principales.

De acuerdo con la cobertura especializada, “Lighter” no fue presentada como el himno único del certamen, sino como la primera canción del disco oficial que la FIFA prepara para acompañar la competencia.

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Según el anuncio difundido en redes sociales y retomado por distintos medios, el proyecto musical del Mundial 2026 reunirá a figuras consolidadas y nuevas voces de distintas culturas, con el objetivo de reflejar el carácter internacional del torneo.

En ese contexto, la presencia de Carín León adquiere un peso especial, al representar a México dentro de una producción que también conecta con Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones.