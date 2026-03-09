César Montes sale lesionado con Lokomotiv Moscow; será evaluado rumbo a la Fecha FIFA

Fútbol
/ 9 marzo 2026
    César Montes sale lesionado con Lokomotiv Moscow; será evaluado rumbo a la Fecha FIFA
    El defensa mexicano César Montes encendió las alarmas al salir lesionado a pocos días de la convocatoria de México. FOTO: ESPECIAL

Aunque el técnico Mikhail Galaktionov señaló que la molestia no parece grave, el central será sometido a estudios a pocos días de la convocatoria de la México para la Fecha FIFA de marzo

El defensa mexicano César Montes abandonó el terreno de juego por una molestia muscular durante el partido entre Lokomotiv Moscow y Akhmat Grozny correspondiente a la Jornada 20 de la Russian Premier League, situación que encendió las alarmas a pocos días de la convocatoria de la Selección Mexicana de Fútbol para la Fecha FIFA de marzo.

El zaguero mexicano inició el encuentro como titular, como ha sido habitual en la temporada con el conjunto moscovita. Sin embargo, alrededor del minuto 30 del primer tiempo pidió su cambio tras resentir una molestia muscular que le impidió continuar en el partido.

La salida del defensor se produjo poco después de que el rival tomara ventaja en el marcador. Akhmat Grozny abrió el marcador al minuto 24 y apenas dos minutos más tarde amplió la diferencia para colocar el 0-2 parcial.

Tras la sustitución de César Montes, el conjunto local reaccionó en el encuentro. Lucas Fasson descontó para el Lokomotiv Moscow en el tiempo agregado de la primera mitad, mientras que en el complemento Danil Prutsev firmó el gol del empate para sellar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, el equipo del defensa mexicano se mantiene en la tercera posición de la tabla dentro de la Russian Premier League, en una temporada donde el central ha sido una de las piezas habituales en la zaga.

Después del partido, el director técnico del club, Mikhail Galaktionov, explicó que en una primera revisión la lesión del mexicano no parece ser de gravedad, aunque confirmó que el jugador será sometido a estudios médicos para conocer con precisión el alcance de la molestia.

“A primera vista, no parece haber nada grave”, declaró el entrenador en entrevista con Match TV tras el empate.

La situación será seguida de cerca por el cuerpo técnico del combinado nacional que dirige Javier Aguirre, ya que la Selección Mexicana tiene programados partidos amistosos ante Portugal y Bélgica durante la próxima Fecha FIFA de marzo, compromisos en los que Montes es considerado un habitual en la defensa del Tri.

